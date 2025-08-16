Căn bệnh nguy hiểm cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người Việt mỗi năm

Gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch

Ngày 16/8, Hội Tim mạch thành phố Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Liên kết cộng đồng tim mạch”.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới và cũng là gánh nặng y tế nghiêm trọng ở Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh cướp đi sinh mạng của hơn 20,5 triệu người mỗi năm, riêng tại Việt Nam là hơn 200.000 ca.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (Ảnh: T.H).

Đặc biệt ở Việt Nam những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh tăng lên rất nhiều. Sự thay đổi này là do nhiều yếu tố, trong đó có lối sống như chế độ ăn không hợp lý, hút thuốc lá, uống rượu bia, thói quen lười vận động… Tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch.

Bên cạnh đó, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với sự tăng của các yếu tố nguy cơ

Theo PGS Hiền, với chủ đề liên kết cộng đồng tim mạch, hội nghị nhấn mạnh 3 định hướng chính.

Thứ nhất, liên kết tri thức từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng lâm sàng, từ chuyên sâu đến chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thứ hai là liên kết con người, bác sĩ - bệnh nhân - cộng đồng cùng đồng hành.

Thứ ba là liên kết công nghệ, trí tuệ nhân tạo, y học số và dữ liệu lớn được tích hợp nhằm tối ưu hóa điều trị và dự phòng.

“Liên kết chính là chìa khóa để vượt qua rào cản nguồn lực, chênh lệch y tế vùng miền và đặc biệt là khi xu hướng bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa.

Chúng tôi tin rằng khi các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị y tế và cộng đồng cùng hợp sức, chúng ta sẽ tạo dựng một hệ sinh thái tim mạch bền vững, nơi người dân đều có cơ hội tiếp cận y tế hiện đại và hiệu quả”, PGS Hiền nhấn mạnh.

Chuyển dịch từ điều trị bị động sang chủ động dự phòng

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng cho biết, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng nhanh của các yếu tố nguy cơ, từ tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, đến tác động của môi trường và lối sống đô thị hiện đại.

“Đáng lo ngại hơn, nhiều bệnh lý tim mạch đang trẻ hóa, phức tạp hơn, đòi hỏi hệ thống y tế phải dịch chuyển từ cách tiếp cận điều trị bị động sang chủ động dự phòng, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời”, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: T.H).

Cũng theo Thứ trưởng, ngành tim mạch Việt Nam nhiều năm qua đã đạt nhiều thành tựu. Các kỹ thuật can thiệp mạch vành phức tạp, phẫu thuật tim ít xâm lấn, điều trị suy tim, rung nhĩ, bệnh tim bẩm sinh và đặc biệt là can thiệp tim bào thai… đã tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mới, chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cấp năng lực hệ thống, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để hội nhập sâu hơn vào mạng lưới y học toàn cầu.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế mong muốn ngành tim mạch chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình y tế dự phòng chủ động, kiểm soát và triệt tiêu các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch ngay từ cộng đồng.

Đồng thời, triển khai đồng bộ chương trình tầm soát sớm bệnh tim mạch gắn kết chặt chẽ với hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, tạo nền tảng dữ liệu chuẩn xác cho quản lý sức khỏe suốt vòng đời.

“Bên cạnh đó, chúng ta cần chuẩn hóa năng lực chuyên môn của các trung tâm tim mạch chuyên sâu kỹ thuật cao theo chuẩn khu vực và quốc tế; nâng tầm năng lực chẩn đoán và điều trị của y tế cơ sở.

Qua đó, bảo đảm khả năng can thiệp kịp thời và hiệu quả đối với mọi tình huống cấp cứu tim mạch, tận dụng tối đa thời gian “vàng” cứu sống người bệnh", Thứ trưởng Thuấn nói.

Ngành cũng cần tăng tốc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với trọng tâm vào các lĩnh vực mũi nhọn như chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật tim ít xâm lấn, can thiệp mạch vành - mạch máu phức tạp...

Hội nghị năm nay quy tụ hơn 1.800 đại biểu, với trên 250 báo cáo khoa học tại hơn 40 phiên họp. Đây là diễn đàn cập nhật kiến thức, trao đổi học thuật, kết nối chuyên môn và xây dựng chiến lược chăm sóc tim mạch toàn diện.

Hội nghị có nhiều nội dung đáng chú ý như trí tuệ nhân tạo trong tim mạch, can thiệp nội mạch cho mạch máu ngoại vi, tăng huyết áp và bệnh thận, cập nhật về bệnh cơ tim, nhiễm trùng và dinh dưỡng trong bệnh lý tim mạch…