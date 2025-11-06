Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Chúng tôi "tuyên chiến" với thuốc lá điện tử

Chiều 6/11, phát biểu tại sự kiện diễn ra tại bệnh viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, thuốc lá điện tử đã được đưa vào quy định pháp luật, nghiêm cấm kinh doanh, sử dụng trên toàn Việt Nam.

Thuốc lá gây hại cho sức khỏe, là yếu tố nguy cơ hàng loạt bệnh về hô hấp, tim mạch, ung thư... (Ảnh: Minh Nhật).

Bệnh viện Bạch Mai cũng "tuyên chiến" với thuốc lá, thuốc lá điện tử. Theo đó, bệnh viện đã cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên, bao gồm cả nội trú, phòng khám, hành lang và nhà vệ sinh. Bệnh viện cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân, cán bộ y tế và cộng đồng để đảm bảo môi trường không khói thuốc.

Theo PGS Cơ, Việt Nam làm rất nhiều giải pháp để phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong y tế, ảnh hưởng trực tiếp là các bệnh hô hấp và ung thư phổi.

Ngăn ngừa được khói thuốc, giảm tỉ lệ hút thuốc sẽ giảm được nguy cơ mắc ung thư phổi. Vì thế, trong y tế, bên cạnh việc tư vấn để người dân bỏ thuốc, các bác sĩ tập trung vào các phương pháp chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư phổi, để kịp thời điều trị các ca bệnh sớm.

Cùng quan điểm này, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thuốc lá rất nguy hiểm, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý, điển hình là các bệnh COPD, ung thư phổi...

“Những bệnh như ung thư phổi, COPD, hen suyễn... phần lớn phát sinh từ các yếu tố nguy cơ đã tiếp xúc từ nhiều năm trước như hút thuốc lá, ô nhiễm không khí hoặc quá trình lão hóa. Đặc biệt, thuốc lá là yếu tố nguy cơ gây hàng loạt bệnh ung thư, tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim…", PGS Giáp nói.

Vì thế, chuyên gia này cho rằng, tới đây, cơ quan chức năng cần phải thảo luận để người dân giảm tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, đặc biệt là thuốc lá.

Còn với những người đã có yếu tố nguy cơ rồi thì phát hiện sớm bệnh, để điều trị kịp thời thì có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng nguyên lý, nguyên tắc chung phòng bệnh bao giờ tốt hơn chữa bệnh và tiết kiệm hơn chữa bệnh và sẽ mang lại hiệu quả sức khỏe chung cho người dân, sức khỏe chung cho toàn xã hội.

Theo nghiên cứu, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có ít nhất 70 chất được xác định là tác nhân gây ung thư. Khi đi vào cơ thể, các chất độc hại này tác động trực tiếp lên hệ hô hấp, làm suy giảm chức năng phổi và gây tổn thương lâu dài.

Không chỉ thuốc lá truyền thống mới ảnh hưởng đến lá phổi, mà thuốc lá điện tử cũng là tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó khoảng 1,3 triệu người là nạn nhân của hút thuốc thụ động - những người không hút thuốc, nhưng vẫn phải hít khói thuốc từ người khác.

Tại Việt Nam, có khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.