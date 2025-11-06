Đâu là con đường tự nhiên nhất để điều trị bệnh mạn tính, sống thọ?

Ngày 6/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, Viện Y dược học Dân tộc TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận vừa chính thức phát động luyện tập và tham gia Chương trình “Đồng diễn Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng”.

Chương trình này nhằm hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), và cũng là một trong những hoạt động chào mừng cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Viện (24/12/1975-24/12/2025).

Chương trình sẽ diễn ra từ 5h đến 7h30 ngày 16/11, tại Sân vận động Phú Nhuận (TPHCM).

Trong lễ phát động, Viện Y dược học Dân tộc TPHCM hướng dẫn người dân tập luyện các động tác khởi động và 7 động tác chính trong tư thế đứng, được thiết kế phù hợp với cộng đồng, giúp người dân dễ dàng thực hiện hằng ngày trong khoảng 15 phút.

Các động tác này được xây dựng dựa trên bộ 63 động tác dưỡng sinh trong công trình “Phương pháp Dưỡng sinh” của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng - người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh hiện đại của Việt Nam.

Chương trình “Đồng diễn Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng” tại TPHCM sẽ diễn ra ngày 16/11 (Ảnh: Viện YDHDT).

Bộ động tác được ví như “bản hòa tấu của cơ thể”, mô phỏng những chuyển động tự nhiên, hài hòa của con người. Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp khí huyết lưu thông, khớp xương linh hoạt, mang lại sự dẻo dai cho cơ thể và tinh thần thư thái, minh mẫn.

BSCKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TPHCM cho biết, luyện tập dưỡng sinh là con đường tự nhiên nhất để nuôi dưỡng sức khỏe, tăng cường thể lực, phòng ngừa bệnh tật, điều trị bệnh mạn tính, sống thọ, sống khỏe.

"Thông qua chương trình Đồng diễn Dưỡng sinh, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần “Cùng nhau Dưỡng sinh - Cùng nhau khỏe mạnh”, giúp mỗi người dân chủ động rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần”, BSCKII Hồ Văn Hân nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Viện Y dược học Dân tộc TPHCM cũng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận phát động đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, thông qua các tài khoản tiếp nhận đúng quy định.

Chương trình Đồng diễn được tổ chức trong bối cảnh ngành y tế cả nước đang tích cực triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong đó, có mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc, tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân; tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, với thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Cũng nằm trong nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW bằng hành động thiết thực, từ tháng 11 Viện Y dược học Dân tộc TPHCM sẽ tổ chức các lớp học dưỡng sinh trị liệu miễn phí dành cho người dân TPHCM.