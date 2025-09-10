Vừa cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp ngành y khoa tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Ngô Hải An (sinh năm 2001) đã chuẩn bị bước vào hành trình 4 năm trở thành Bác sĩ nội trú Nhi khoa của trường Đại học VinUni với học bổng 95%.

Gen Z vượt qua 160 câu hỏi trong 4 tiếng giành học bổng bác sĩ nội trú (Video: Khánh Vi).

Từ học sinh chuyên Địa đến bác sĩ nội trú Nhi khoa

Năm lớp 12, Hải An - khi ấy là học sinh chuyên Địa trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) - quyết định đổi khối thi sang Toán - Hoá - Sinh.

Ngô Hải An - cô gái Gen Z vừa trở thành 1 trong 8 bác sĩ nội trú Nhi khoa năm nay của trường Đại học VinUni (Ảnh: Khánh Vi).

“Tôi đổi sang học các môn Tự nhiên để ôn thi ngành y”, Hải An nhớ lại, “lựa chọn này đến sau khi tôi lắng nghe ý kiến của gia đình và muốn thử thách bản thân mình”.

Trở thành tân sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, suốt 6 năm sau đó, cô nàng vừa chăm chỉ, cần mẫn học tập chuyên ngành, vừa năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá để tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài các hoạt động ngoại khóa, Hải An cũng tích cực tham gia vào nghiên cứu khoa học và giành được nhiều thành tích đáng khen ngợi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian biểu của Hải An kín đặc các lịch học tại trường và trực tại các bệnh viện. Cô kể: “Tôi bắt đầu buổi sáng với tiết học trên trường, chiều tối sẽ là các ca trực và học tập tại các bệnh viện. Có những ngày trực xuyên đêm, sáng hôm sau đi thi luôn là chuyện rất bình thường”.

Khi chuẩn bị kết thúc những năm học kiến thức y khoa và lâm sàng, Hải An đưa ra một đề bài khó hơn cho chính mình: ôn thi chương trình Nội trú Nhi khoa - ngành có tỉ lệ chọi cao nhất tại trường Đại học VinUni. Cô ngay lập tức bắt đầu những ngày tháng vừa ôn thi nội trú, vừa chuẩn bị tốt nghiệp tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Hải An trong quá trình học tập tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi bắt đầu ôn thi vào tháng 3, so với những người khác đây có thể là thời gian khá muộn”, cô kể. “Nhưng cũng giống như lúc ôn thi đại học, đây là cơ hội để tôi vượt lên những giới hạn của bản thân mình”.

Vòng đầu tiên, Hải An phải vượt qua nhiều đối thủ nặng ký với các hồ sơ, thành tích học tập “khủng” và viết 3 bài luận hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sang đến vòng thứ hai, bài thi kiến thức chuyên ngành gồm 160 câu trong vòng 4 tiếng.

“Giống như một bác sĩ phải khám cho 160 bệnh nhân, mỗi người tôi có hơn một phút để chẩn đoán và tìm hướng điều trị”, cô kể lại thử thách khó nhằn.

Ở vòng thi cuối cùng với hình thức phỏng vấn, Hải An lần lượt ghi điểm tốt với Giám đốc chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và thầy cô là các bác sĩ chuyên khoa người Việt.

Trải qua 3 vòng thi căng thẳng với mức độ cạnh tranh cao, Hải An đã giành được suất học bổng 95% chương trình bác sĩ Nội trú Nhi khoa của trường Đại học VinUni (Ảnh: Khánh Vi).

Bằng sự nỗ lực của bản thân mình, Hải An trở thành một trong 8 bác sĩ Nội trú Nhi khoa của trường Đại học VinUni năm nay với học bổng 95%. Đồng thời cuối tháng 8 vừa qua, cô gái Gen Z cũng xuất sắc tốt nghiệp chương trình học tại Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Gen Z theo nghề y thì sao?

“Nhiều người hay nói Gen Z thiếu nghiêm túc và kiên trì, nhưng tôi nghĩ dù là Gen Z hay thế hệ nào đi chăng nữa thì một khi đã xác định theo con đường làm nghề y cũng đều cần phải dốc sức mình để khám chữa bệnh cứu người”, cô gái trẻ nói.

Cô gái Gen Z cho rằng một khi đã xác định trở thành bác sĩ thì cần nghiêm túc ngay từ việc học tập, thi cử rồi sau này là sự chỉn chu, cẩn thận trong khám chữa bệnh cứu người (Ảnh: Khánh Vi).

Giống nhiều sinh viên y khác, Hải An cũng tham gia học và trực tại nhiều bệnh viện tại Hà Nội, nhưng nơi để lại trong cô nhiều kỷ niệm nhất là thời gian thực tập năm 4 tại Bệnh viện Việt Đức.

“Trước đây tôi là người sợ máu. Nhưng khi học và quan sát các bác sĩ mổ, tôi thấy có sự thu hút đến kỳ lạ. Điều này đã thôi thúc trí tò mò và đam mê của tôi về y học”, Hải An chia sẻ, “thậm chí từng có những lúc, tôi đã xin đổi ca trực để có thêm các buổi quan sát mổ để học thêm về các ca bệnh mới”.

Dù khó nhưng kiến thức y học luôn khiến Hải An cảm thấy hứng thú và quyết tâm chinh phục (Ảnh: Khánh Vi).

Với Hải An, “cái lợi” lớn nhất mà cô có được sau 6 năm theo học ngành y là những kiến thức bệnh học giúp cô có thể tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho chính mình và gia đình, người thân. Dù hành trình vừa qua có vất vả và sắp tới còn nhiều thử thách, cô vẫn sẵn sàng, kiên định theo đuổi con đường mình đã chọn.

Hải An chia sẻ, dù theo học chuyên ngành y đa khoa, thế nhưng không vì thế mà cô nàng Gen Z coi nhẹ việc tiếp thu kiến thức về y học cổ truyền. “2 nền y học tuy khác nhau nhưng nếu có sự tìm hiểu, nghiên cứu và kết hợp sẽ vẫn mang về hiệu quả điều trị tốt cho bệnh nhân”, cô nói.

“Nhiều bạn trẻ bây giờ vẫn rất yêu thích y học cổ truyền. Bản thân tôi luôn tự hào khi mình là người hành nghề y. Là người trẻ, tôi càng ý thức mình cần dành nhiều tâm huyết, cống hiến cho nền y học nước nhà”, Hải An khẳng định.

Ảnh: Khánh Vi

Video: Khánh Vi