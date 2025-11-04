Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kể về cảnh ký một tạ giấy mỗi ngày

Chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ đặc biệt là AI trong khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực giữa Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT, diễn ra chiều 4/11, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, chỉ sau một năm bắt tay vào chuyển đổi số, bệnh viện đã tiết kiệm nhiều tỷ đồng tiền in phim chiếu chụp.

"Cách đây hơn một năm, trung bình mỗi ngày, tôi ký từ 60kg đến 1 tạ giấy, mỗi ngày bệnh viện in khoảng vài tạ giấy in phim. Nhưng nay nhờ có ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ký số, không còn cảnh chồng giấy cao chờ ký, phim chụp cũng không cần in, tiết kiệm cả trăm tỷ", PGS Cơ chia sẻ.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (bên phải) và PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: PV).

Dù mang lại rất nhiều thành quả sau một năm thực hiện chuyển đổi số, nhưng PGS Cơ cho rằng, bệnh viện vẫn cần tiếp tục được đầu tư, để xây dựng bệnh viện thông minh.

"Nếu theo thang điểm về ứng dụng công nghệ thông minh so với các bệnh viện trên thế giới, Bệnh viện Bạch Mai tự "chấm" được 5/10. Tôi kỳ vọng, với sự hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT, bệnh viện tiếp tục được đầu tư về công nghệ, xây dựng bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh", PGS Cơ nói.

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ngành y là lĩnh vực chứa đựng những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của công nghệ, bởi trước hết đây là ngành của con người.

Trí tuệ nhân tạo ngày nay phát triển vượt bậc chính nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) - được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ và tri thức của con người. FPT mong muốn đồng hành cùng Bệnh viện Bạch Mai trong hành trình làm chủ công nghệ, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, phát triển các nền tảng AI phục vụ y tế Việt Nam.

Sự hợp tác này, ông Bình kỳ vọng có thể tạo nên những bước tiến mới cho y tế và chuyển đổi số quốc gia.

Trong khi đó, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai sẽ trở thành bệnh viện thông minh, trong đó AI và công nghệ số được ứng dụng không chỉ trong chẩn đoán, điều trị, quản trị bệnh viện, mà còn hướng tới tự động hóa toàn diện.

"Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai đặt mục tiêu kết nối dữ liệu y tế quốc gia, xây dựng hồ sơ sức khỏe số cho mọi người dân, tạo nền tảng cho nghiên cứu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Khi có kho dữ liệu lớn (Big Data) được chuẩn hóa, Việt Nam sẽ có điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, công bố các công trình khoa học lớn", PGS Cơ nói.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT trao thỏa thuận hợp tác (Ảnh: PV).

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện, tập trung vào bốn lĩnh vực trọng tâm, từ chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc và khám chữa bệnh, đến chăm sóc sức khỏe và phát triển nhân lực y tế.

Đặc biệt, với việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong chăm sóc và khám chữa bệnh, hai bên sẽ ứng dụng AI trong chăm sóc, dự báo nhu cầu bệnh nhân, hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, nội soi, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng.

Đồng thời, AI sẽ hỗ trợ phân bổ nguồn lực hiệu quả, quản lý chuỗi cung ứng y tế, dự báo nhu cầu vật tư, thuốc men, thiết bị tiêu hao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện...