Loạt phản xạ cực đáng yêu ở trẻ sơ sinh cha mẹ sẽ tiếc nuối nếu bỏ lỡ

Nhiều bậc cha mẹ thường ngạc nhiên khi thấy em bé mới sinh có những phản xạ tự nhiên, tưởng như là biểu hiện của khả năng “biết làm trò”.

Trên thực tế, đó là các phản xạ sơ sinh mang tính sinh tồn, được hệ thần kinh điều khiển từ khi lọt lòng và sẽ dần biến mất sau vài tháng đầu đời.

Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo nên tận dụng giai đoạn ngắn ngủi này để tương tác với trẻ, không chỉ để nuôi dưỡng sự gắn bó mà còn giúp bé phát triển cảm giác, nhận thức và khả năng đáp ứng với thế giới bên ngoài.

Phản xạ Babinski

Phản xạ Babinski xuất hiện khi lòng bàn chân trẻ được vuốt nhẹ từ gót lên phía trên, các ngón chân tự động xòe ra (Ảnh: Getty).

Một trong những phản xạ phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh là phản xạ Babinski.

Khi mẹ dùng tay nhẹ nhàng vuốt từ gót chân lên lòng bàn chân bé, bàn chân sẽ tự động mở ra hoặc các ngón chân có thể cong lên và xòe rộng.

Đây là phản xạ bình thường ở trẻ trong vài tháng đầu đời và sẽ biến mất khi bé được khoảng 12 tháng tuổi.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Neurology ghi nhận phản xạ Babinski là chỉ dấu quan trọng cho sự phát triển bình thường của hệ thần kinh trung ương ở trẻ sơ sinh.

Phản xạ Galant

Phản xạ Galant xảy ra khi trẻ được vuốt nhẹ dọc một bên cột sống, cơ thể sẽ cong về phía kích thích (Ảnh: Getty).

Phản xạ Galant cũng thường gây thích thú cho nhiều bậc cha mẹ.

Khi mẹ dùng ngón tay vuốt dọc một bên cột sống, bé sẽ tự động cong người về phía bên bị chạm. Phản xạ này phản ánh sự kết nối ban đầu giữa da và hệ thần kinh.

Theo một nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, phản xạ Galant có liên quan đến khả năng phát triển vận động sớm của trẻ, như kỹ năng lật và bò.

Phản xạ tìm vú

Phản xạ tìm vú xuất hiện khi má hoặc mép môi trẻ được chạm nhẹ, đầu bé sẽ quay về phía kích thích (Ảnh: Getty).

Phản xạ tìm vú, có tên tiếng Anh là Rooting giúp trẻ sơ sinh xác định vị trí nguồn sữa.

Khi mẹ chạm nhẹ vào má hoặc mép môi, bé sẽ quay đầu về hướng đó và há miệng như thể đang tìm kiếm. Phản xạ này là bản năng sinh tồn giúp bé bú mẹ dễ dàng hơn.

Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) chỉ ra rằng phản xạ Rooting đạt mức nhạy nhất trong 4 tuần đầu đời và thường mất dần sau 3-4 tháng.

Phản xạ “tắt máy”

Vuốt nhẹ giữa 2 chân mày giúp trẻ thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ (Ảnh: Getty).

Một hành vi thường bị lầm tưởng là ngẫu nhiên nhưng thực chất cũng là một phản xạ tự nhiên của trẻ. Đó là biểu hiện buồn ngủ.

Khi trẻ ngáp, mắt dần khép lại - tín hiệu cho thấy hệ thần kinh trung ương đang chỉ đạo cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nếu vuốt nhẹ ngón tay lên vùng giữa 2 đầu lông mày, động tác này tạo cảm giác êm dịu, đồng thời kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, từ đó hỗ trợ trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Đây là kỹ thuật được nhiều chuyên gia trị liệu thần kinh giác quan sử dụng trong chăm sóc trẻ sơ sinh.

Hầu hết các phản xạ nguyên thủy này sẽ biến mất sau khoảng 3-6 tháng đầu đời khi não bộ trẻ phát triển và kiểm soát vận động chủ động tốt hơn.

Việc chơi và kích thích các phản xạ này không chỉ giúp mẹ gần gũi con hơn mà còn góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ trong giai đoạn đầu đời.