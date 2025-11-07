Xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Phút ham chơi và cái giá phải trả

Chiều 6/11, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội) kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội nghị án và tuyên án vào chiều 12/11.

Những giọt nước mắt muộn màng

Nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Thị Minh Ngọc (54 tuổi) trình bày, sau khi làm việc với cơ quan điều tra bản thân thấy hành vi vi phạm của mình là rất nghiêm trọng.

Từ khi bị bắt đến nay đã tròn một năm, bị cáo luôn sống trong sự lo âu, sợ hãi.

"Khi mẹ bị cáo nhận tin đã ngất và phải vào bệnh viện. Bị cáo thấy rất ăn năn, hối lỗi", bị cáo Minh Ngọc khóc nghẹn trình bày và gửi lời cảm ơn đại diện Viện kiểm sát khi trước đó đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị xử phạt mức án được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nữ bị cáo khẳng định sẽ làm một công dân tốt, không bao giờ để bản thân có những hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, bị cáo Minh Ngọc bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án 18-24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc.

Cựu Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) Tạ Quốc Thịnh trình bày, bản thân đã nhận thức đầy đủ về hành vi sai trái của mình và rất ăn năn, hối hận.

Bị cáo kính mong HĐXX tuyên phạt một bản án khoan hồng để ông có cơ hội làm lại cuộc đời, sửa chữa những sai lầm của bản thân.

Ông Tạ Quốc Thịnh bị Viện kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng về tội Đánh bạc.

Tại tòa, bị cáo Lương Hữu Chiến (lao động tự do) giãi bày, 18 tháng qua ông sống trong sự giày vò, day dứt, ân hận về vi phạm của bản thân.

Ông tự đánh giá sai phạm này là một "vết nhơ" trong cuộc đời và là bản án lương tâm sẽ đi theo đến những ngày tháng cuối đời. Ông kính mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để tuyên phạt mức án nhẹ nhất có thể.

Bị cáo Chiến bị Viện kiểm sát đề nghị xử phạt mức án 18 tháng-24 tháng tù treo về tội Đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hưng).

"Trường hợp của bị cáo là một trong những trường hợp đau xót nhất khi phải đứng ở đây. Trong gần 365 ngày qua, bị cáo đã tự trừng phạt mình, rất ăn năn, day dứt chỉ vì một vài phút ham chơi, nghĩ rằng để giải trí, chiều lòng đối tác đã khiến bản thân phải đứng trước tòa", bị cáo Bùi Đức Hiếu (lao động tự do), nói lời sau cùng.

Ông Hiếu cho biết, bản thân cảm thấy vô cùng đau xót khi là người có hiểu biết nhưng vì ngộ nhận, chủ quan đã sa chân vào trò chơi cờ bạc.

Bị cáo kính mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt mức án thấp hơn mức án mà Viện kiểm sát đã đề nghị để ông có thể phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ.

Ông Bùi Đức Hiếu bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 18 tháng-24 tháng tù treo về tội Đánh bạc.

Nỗi tủi nhục

Bị cáo Trần Hồng Quang nói, trong suốt 34 năm công tác với 30 năm tuổi Đảng ông đã trải qua nhiều vị trí công tác.

Ông cho biết, dù ở vị trí nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cùng với đó là các bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bị cáo sinh ra trong gia đình có công với cách mạng, bố trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, tham gia giải phóng miền Nam nên ông kính mong HĐXX xem xét các tình tiết nêu trên để tuyên mức án dưới mức mà VKS đã đề nghị.

Trước đó, bị cáo Trần Hồng Quang bị VKS đề nghị mức án 18 tháng-24 tháng tù treo về tội Đánh bạc.

Bị cáo Trần Ngọc Vinh (lao động tự do) giãi bày, bản thân sinh ra trong gia đình cách mạng khi có bố, mẹ được thưởng nhiều huân, huy chương. 15 năm công tác trong quân đội ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng thưởng bằng khen.

Vì vậy việc phải đứng trước tòa và đưa những thành tích của gia đình, bản thân ra để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt khiến bị cáo cảm thấy vô cùng ăn năn, hối hận, xấu hổ.

"Bị cáo rất ân hận và thấy xấu hổ khi mang những huân, huy chương của bố mẹ và công trạng của bản thân ra để được hưởng khoan hồng, đấy là một sự tủi nhục.

Bị cáo thấy rất xấu hổ về hành động, việc làm của mình", ông Trần Ngọc Vinh trình bày và kính mong HĐXX xử phạt ở khung hình phạt nhẹ nhất bởi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bản thân sức khỏe yếu.

Bị cáo Trần Ngọc Vinh bị Viện kiểm sát đề nghị xử phạt 100 triệu đồng, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng về tội Đánh bạc.

Trong phần nói lời sau cùng, phần lớn các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, mong muốn được hưởng mức án khoan hồng nhất.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 14h ngày 12/11.