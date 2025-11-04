Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BSCKII Trà Anh Duy, chuyên gia trong lĩnh vực nam học, cho biết thời gian qua ông cùng các cộng sự đã tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám vì xảy ra các biến chứng sau khi thực hiện những hành vi “lạ” ở vùng kín.

Rước họa vào thân vì hành vi “lạ” ở vùng kín

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân tên L. (34 tuổi) đến khám vì sưng đau, chảy dịch mủ vùng dương vật. Khai thác bệnh sử, anh L. cho biết trước đó đã đặt 2 viên bi nhựa tại tiệm xăm để tăng khoái cảm tình dục.

5 ngày sau đó, vùng đặt bi xuất hiện dấu hiệu sưng đỏ, đau rát. Bệnh nhân tự bôi cồn nhưng tình trạng chuyển biến nặng hơn, nên cầu cứu bác sĩ.

Tiến hành các xét nghiệm và cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bạch cầu trong máu bệnh nhân tăng cao, chỉ số CRP (xét nghiệm máu đo nồng độ protein phản ứng C trong cơ thể, dùng đánh giá tình trạng viêm nhiễm) cho thấy tình trạng viêm cấp.

Hình ảnh siêu âm phần mềm ghi nhận bệnh nhân có tụ dịch, hoại tử mô dưới da dương vật 1,2cm. Kết quả nuôi cấy bệnh phẩm cho thấy người đàn ông nhiễm vi khuẩn tụ cầu (Staphylococcus aureus).

Hình ảnh vi khuẩn tụ cầu (Ảnh minh họa: Getty).

Nam bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng hoại tử mô mềm sau cấy dị vật. Các bác sĩ đã tiến hành tiểu phẫu lấy dị vật, rửa vết thương, điều trị kháng sinh cho bệnh nhân. Sau 10 ngày can thiệp tích cực, tình trạng của anh L. có cải thiện nhưng để lại sẹo xơ, gây cong nhẹ khi cương.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân tên H. (29 tuổi) đến gặp bác sĩ và kể đã nhiều lần đưa que inox nhỏ vào đường tiểu để “kích thích” trong thời gian 6 tháng. Chỉ khi bắt đầu thấy tiểu rát, tiểu khó và mất cảm giác hứng thú, anh mới tìm đến trung tâm sức khỏe nam giới ở TPHCM khám.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu có bạch cầu, nội soi ghi nhận hẹp nhẹ niệu đạo trước và chỉ số hormone testosterone giảm so với ngưỡng bình thường, bệnh nhân được chẩn đoán viêm - hẹp niệu đạo, rối loạn cương do stress và đau khi tiểu.

Bệnh nhân được điều trị nội khoa dùng thuốc, kết hợp liệu pháp tâm lý dài ngày. Hiện tại, bệnh nhân đã đi tiểu bình thường, khả năng cương dương phục hồi 70%.

Bác sĩ Trà Anh Duy cùng cộng sự xử trí cho một trường hợp gặp vấn đề nam khoa (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

“Đưa vật thể lạ vào niệu đạo là một trong những hành vi nguy hiểm. Niệu đạo không phải là nơi thử nghiệm cảm giác. Một vết xước nhỏ cũng đủ gây viêm hẹp vĩnh viễn”, bác sĩ điều trị nhận định về trường hợp nêu trên.

Cảnh báo việc lạm dụng cơ chế phản xạ đau - khoái cảm

Theo bác sĩ Duy, khoái cảm tình dục là phản ứng sinh học tự nhiên được điều khiển bởi hệ thần kinh trung ương và các chất dẫn truyền thần kinh (như dopamine, serotonin, và oxytocin). Khi đạt cực khoái, hệ thần kinh tiết ra các hormone này giúp cơ thể thư giãn, tạo hưng phấn và gắn kết cảm xúc.

Trong xã hội hiện đại, nam giới phải chịu những áp lực từ công việc, trách nhiệm đến sự kỳ vọng về “bản lĩnh” trong cả đời sống lẫn tình dục. Chính vì vậy, không ít người tìm đến những “mẹo” tăng khoái cảm hoặc “xả stress” mang tính bản năng tình dục.

Nhiều người cố tình kích thích quá mức vùng sinh dục để “đạt đỉnh” mạnh hơn, hoặc duy trì cảm giác lâu hơn. Thực tế, đó là sự lạm dụng cơ chế phản xạ đau - khoái cảm. Khi vượt ngưỡng, cảm giác hưng phấn ngắn ngủi ấy đổi lại là tổn thương mô học, gây rối loạn thần kinh và sang chấn tâm lý.

Theo nghiên cứu của Jannini và cộng sự (2010) công bố trên The Journal of Sexual Medicine, hơn 12% nam giới trẻ từng thử các hành vi tình dục “tự chế” để tăng kích thích. Trong đó gần một nửa gặp biến chứng về da, viêm nhiễm hoặc chấn thương thể hang.

Nhiều hành vi còn gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ quan sinh dục, thậm chí dẫn đến vô sinh.

Có thể kể đến việc “đặt bi” - cấy vật thể rắn dưới da dương vật nhằm mục đích “tăng ma sát khi quan hệ” - phần lớn tự làm tại nhà hoặc tại cơ sở không đảm bảo vô khuẩn. Hậu quả là nhiều bệnh nhân bị nhiễm trùng, phải phẫu thuật lấy bỏ, để lại sẹo co rút hoặc biến dạng dương vật.

Một trường hợp đặt bi vào vùng kín bị biến chứng nặng, phải mổ cấp cứu (Ảnh: BV).

Một hành vi phổ biến khác là “sounding” - đưa que kim loại, dây điện, ống hút hoặc vật dài vào niệu đạo để kích thích cảm giác. Hành vi này dễ gây rách niêm mạc, viêm hẹp niệu đạo, nhiễm trùng ngược dòng, thậm chí thủng bàng quang.

Bên cạnh đó, có nam giới dùng vòng siết, bơm hút dương vật… với mục đích giữ “của quý” cương lâu hơn. Tuy nhiên nếu siết quá 20 phút, mô dương vật bị thiếu oxy, dẫn đến hoại tử thể hang.

Còn việc bơm hút chân không nếu sử dụng quá mạnh hoặc lâu hơn hướng dẫn (trên 15 phút) cũng gây tụ máu, phù nề, vỡ mạch, rách thể hang, mất cảm giác quy đầu.

Ngoài ra, có tình trạng tự chế công cụ hoặc dùng những vật dụng sinh hoạt (như chai nhựa, túi nilon, đèn pin…) kích thích dương vật, gây nguy cơ gặp sự cố nguy hiểm.

Bác sĩ Duy phân tích, phần lớn nam giới có hành vi tự kích thích sai lầm không vì thiếu kiến thức tình dục, mà vì tâm lý stress và mặc cảm “chưa đủ mạnh mẽ”, hay muốn kiểm chứng khả năng đàn ông của mình.

Đây là dấu hiệu rối loạn hành vi tình dục hoặc nghiện khoái cảm, cần được can thiệp tâm lý chuyên sâu.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới cần tập thể dục đều đặn giúp tăng tiết endorphin và testosterone tự nhiên; duy trì giấc ngủ sâu nhằm phục hồi trục hạ đồi - tuyến yên - tinh hoàn.

Khi có hành vi lệch chuẩn hoặc rối loạn chức năng, cần đến tham vấn bác sĩ nam khoa hoặc tâm lý sớm. Tuyệt đối không tự can thiệp bằng các vật thể hay sản phẩm không rõ nguồn gốc, dễ dẫn đến tiền mất, tật mang.