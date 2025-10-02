Trung thu "gõ cửa" bệnh viện, mang niềm vui đến bệnh nhi TPHCM

Không khí trầm buồn thường nhật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã được thay thế bằng tiếng nhạc rộn ràng, những nụ cười tươi tắn khi bệnh viện tổ chức Trung thu sớm cho các bệnh nhi, người thân và đội ngũ y bác sĩ.

Sự kiện thường niên này, nay đã bước sang mùa thứ 8, thu hút đông đảo người tham dự, trong đó có TS.BS Chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Thức bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô và không khí ấm áp của chương trình: "Tôi bất ngờ khi đông đảo các bệnh nhi, thân nhân và y bác sĩ tham gia hoạt động này. Điều đó chứng tỏ giá trị nhân văn, san sẻ, yêu thương đã được lan toả".

Những đôi mắt trẻ thơ dán chặt vào sân khấu với các tiết mục ảo thuật, múa lân sư rồng. Không chỉ các bệnh nhi mà cả người thân của các em cũng nở nụ cười hiếm hoi trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Bé Võ Minh Nam (6 tuổi), dù bàn tay băng bó sau tai nạn bỏng, vẫn hào hứng cổ vũ theo từng điệu nhạc. Chị Minh Hồng, mẹ bé Nam, chia sẻ: "Khi nghe các cô y tá thông báo bệnh viện có hoạt động vui Trung thu, cháu nôn nao cả ngày hôm nay. Vì chờ lịch mổ nên hai mẹ con không thể kịp về nhà cùng gia đình trong dịp này".

Chương trình Trung thu sớm mang ý nghĩa thiết thực, động viên và chia sẻ niềm vui với các em thiếu nhi đang điều trị. Bé Bảo Hân phấn khởi: "Con rất vui khi được có lồng đèn thỏ ngọc, cả bánh trung thu và rất nhiều đồ chơi".

Các văn nghệ sĩ tham gia chương trình không chỉ biểu diễn mà còn tự quyên góp, mang đến những món quà yêu thương.

Trước đó, các phòng ban của bệnh viện cũng đã tổ chức thi làm lồng đèn Trung thu để tặng các bé. Nhiều nhu yếu phẩm, đồ chơi được trưng bày tại các gian hàng để làm quà tặng.

Anh Hoàng Minh cùng con trai hào hứng mang về nhiều quà tặng sau khi tham gia chương trình.

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã gửi hoa chúc mừng TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 30/9.