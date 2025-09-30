Chơi trước nhà, bé trai 5 tuổi bị chó béc-giê cắn biến dạng mặt nặng nề

Đó là trường hợp của bé trai tên L.H.H. (5 tuổi). Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) trong tình trạng rách nát vùng trán, cung mày và mi mắt trên.

Khai thác bệnh sử, trước đó khi đang chơi trước nhà, bé bị chó béc-giê của hàng xóm lao đến cắn xé trực diện vào vùng mặt, tạo tổn thương nặng nề, chảy máu nhiều và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương và thực hiện dự phòng uốn ván – dại theo quy định.

Ngay sau đánh giá ban đầu, BSCK2 Hồ Vân Phụng, quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt kích hoạt mô hình phối hợp cấp cứu liên chuyên khoa (ELIP 3), huy động đồng thời ba chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng.

Các bác sĩ của 3 chuyên khoa đã phối hợp cùng nhau phân tích hướng rách, dự trù biến chứng vùng mặt và hốc mắt, sắp xếp thứ tự can thiệp để vừa không bỏ sót tổn thương sâu, vừa bảo tồn tối đa mô sống nhằm hạn chế sẹo về sau cho bệnh nhi.

Các bác sĩ trong ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi (Ảnh: BV).

Trong hơn hai giờ phẫu thuật, ê-kíp tiến hành cắt lọc, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán - cung mày - mi trên, khôi phục rìa mi và mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo chức năng nhắm mở mắt và bảo vệ hệ thống lệ đạo.

Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày được sử dụng, giúp cải thiện đáng kể yếu tố thẩm mỹ. Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu. Sau 2 tuần điều trị, bé được xuất viện trong tình trạng ổn định, khuôn mặt đã phục hồi.

“Với vết thương mặt - mi ở trẻ, từng phút đều quý. Tổn thương không chỉ đến từ việc lành hay không mà còn ảnh hưởng đến thị lực, chức năng bảo vệ nhãn cầu , thẩm mỹ vùng hàm mặt và cả tâm lý của trẻ khi lớn lên.

Sự phối hợp liên chuyên khoa ngay từ đầu giúp chúng tôi đánh giá toàn diện và phẫu thuật trong giờ vàng, yếu tố then chốt cho kết quả tốt”, bác sĩ Hồ Vân Phụng chia sẻ.

Sau mổ và điều trị tích cực, vết thương của bé trai lành tốt (Ảnh: BV).

Các bác sĩ cảnh báo, tổn thương do chó cắn ở trẻ nhỏ thường nặng vì chiều cao của bệnh nhi ngang vùng đầu của chó. Với tổn thương dạng kéo xé nhiều tầng mô sẽ tiềm ẩn nguy cơ sẹo xấu, nhiễm trùng và ảnh hưởng thị lực.

Do đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo người dân cần quản lý vật nuôi có trách nhiệm, rọ mõm và dùng dây dắt với các giống chó có bản năng bảo vệ cao. Chó phải được tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ và tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó quen.

Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương tối thiểu 15 phút bằng nước và xà phòng, che gạc sạch và đến bệnh viện ngay; không tự bôi thuốc lá hay thuốc màu, không tự khâu tại nhà.