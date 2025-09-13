Tại sao Sản phụ khoa thu hút bác sĩ nội trú nam, người trong ngành tiết lộ (Video: Khánh Vi).

Hết sạch chỉ tiêu ngay từ số thứ tự 33

Trong số 10 tân bác sĩ có điểm thi nội trú cao nhất năm nay, có tới 6 bác sĩ đã lựa chọn gắn bó với Sản phụ khoa. Con số cho thấy đây là một lựa chọn “cháy hàng”, được ưu tiên hàng đầu bởi các tân bác sĩ.

Đặc biệt, năm nay chuyên ngành này cũng trở thành cái tên đầu tiên được xướng lên bởi thủ khoa Vũ Ngọc Duy. Anh đã quyết định chọn Sản phụ khoa trong tiếng vỗ tay, la hét của cả hội trường.

Sản phụ khoa là lựa chọn hàng đầu của nhiều tân bác sĩ có thứ hạng cao tại kỳ thi nội trú (Ảnh: Chụp màn hình).

Chỉ tiêu của Sản phụ khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội chỉ lấy vỏn vẹn 13 người. Khi đến thí sinh có số thứ tự 33, tất cả các suất đã “kín chỗ”. Không ít thí sinh dự định lựa chọn chuyên ngành này đành ngậm ngùi chuyển sang một hướng đi khác.

Đáng chú ý, trong số các tân bác sĩ nội trú theo đuổi Sản phụ khoa thì có đến 10 bác sĩ là nam, áp đảo so với số lượng nữ là 5 (tính cả Sở Y tế Lào Cai). Trên thực tế, nhiều người quan niệm bác sĩ Sản phụ khoa gắn liền với bóng dáng những người phụ nữ, cùng sự thấu hiểu, nhẹ nhàng vốn có.

Định kiến vẫn còn tồn tại?

Các tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa tại Matching Day 2025 (Ảnh: NVCC).

Hiện nay vẫn còn có những định kiến đối với bác sĩ nam Sản phụ khoa. Một số bệnh nhân nữ vẫn còn những lo lắng, kém thoải mái, ngại ngùng khi bị “đụng chạm” vào vùng kín, thậm chí là cảm giác bị xâm phạm quyền riêng tư khi được bác sĩ nam khám bệnh.

TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ: “Khi tôi đỗ nội trú ngành Sản phụ khoa, tôi đã không nhận được sự ủng hộ từ người bố của mình.

Bố tôi cho rằng nam giới theo Sản phụ khoa là tế nhị, “không nam tính”. Và trong suốt một năm trời, ông đi kể với mọi người là tôi là bác sĩ ngoại. Với ông, chuyên ngành ngoại khoa mới là sang trọng, mạnh mẽ, đàn ông”.

BS Thành cũng từng có nhiều lần bị bệnh nhân nữ từ chối. Trong những lần tình nguyện khám ở hải đảo, nông thôn, BS Thành đã gặp không ít những trường hợp bệnh nhân nữ còn giữ tâm lý ái ngại, không dám chia sẻ, từ chối khám.

Bất chấp những rào cản vô hình đó, ngày càng nhiều sinh viên y khoa nam, bằng tài năng, niềm đam mê đã quyết định lựa chọn và nuôi mơ ước khẳng định vị thế của mình trong chuyên ngành này.

Hành trình theo đuổi “thiên chức thiêng liêng”

Đỗ Đăng Cường, một tân bác sĩ xuất sắc xếp thứ 9 năm nay chia sẻ về quyết định của mình: “Tôi yêu thích chuyên ngành Sản phụ khoa ngay từ ngày đầu tiên được tiếp cận với chuyên ngành này ở bệnh viện Bạch Mai vào năm thứ Tư”.

Tân bác sĩ nội trú Đỗ Đăng Cường chia sẻ có niềm yêu thích chuyên ngành Sản phụ khoa từ lúc đi thực tập (Ảnh: Khánh Vi).

“Khoảnh khắc được chứng kiến một em bé cất tiếng khóc chào đời, được bác sĩ trao tận tay cho gia đình và nhìn thấy niềm hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt của cả người nhà lẫn đội ngũ y tế đã in sâu vào tâm trí tôi”, Đăng Cường bộc bạch.

Chính điều này đã thôi thúc chàng tân bác sĩ nội trú dấn thân vào hành trình này.

Tương tự như Đăng Cường, Huỳnh Tấn Hải, tân bác sĩ xếp thứ 31 trong kỳ thi nội trú cho biết: “Sở dĩ tôi lựa chọn Sản phụ khoa bởi đây là một chuyên ngành thiêng liêng và cao quý. Trong lần đi lâm sàng Sản phụ khoa đã để lại cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ nhất đời sinh viên”.

Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc những em bé ra đời, trải nghiệm thiêng liêng ấy đã in đậm dấu ấn trong lòng bác sĩ Tấn Hải (Ảnh: Khánh Vi).

Anh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi tận mắt chứng kiến những sinh linh nhỏ bé lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cảm giác bất ngờ xen lẫn choáng ngợp ấy không chỉ là một trải nghiệm y học, mà còn là một phép màu của sự sống, để lại dấu ấn sâu đậm và thôi thúc anh chọn con đường Sản phụ khoa.

Anh chia sẻ thêm, xã hội hiện tại đã không còn nhiều định kiến về bác sĩ nam làm Sản phụ khoa như trước đây. Các bệnh nhân thường ưu tiên lựa chọn các bác sĩ có chuyên môn cao để thăm khám cho mình. Thậm chí cũng có nhiều bác sĩ Sản phụ khoa là nam nổi tiếng đã truyền cảm hứng cho anh như GS.TS.BS Trần Danh Cường, GS.TS Nguyễn Duy Ánh.

BS Phan Chí Thành cũng nhận thấy điều này khi công tác ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Trải qua từng ca phẫu thuật, những ca đỡ đẻ đã cho bác sĩ thấy rằng bệnh nhân nữ vẫn luôn yêu quý, tin tưởng các bác sĩ nam.

BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Đức Trịnh).

Nhất là trong những thời điểm sinh tử như sinh con, một số bệnh nhân kể rằng khi tiếng nói của người đàn ông bên cạnh đã giúp cho họ có thêm niềm tin hơn, cảm giác mạnh mẽ và an toàn hơn khi đối mặt với những giây phút quan trọng.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Tiến, hiện đang công tác trong lĩnh vực Sản phụ khoa tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang nhận định: “Bác sĩ nam làm việc trong chuyên ngành đặc thù này thì đôi khi sẽ vấp phải sự ngại ngùng, e dè của các bệnh nhân nữ. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy các trường hợp này đang ít xảy ra hơn, thậm chí nhiều chị em còn ưu tiên lựa chọn các bác sĩ nam thăm khám”.

BS Tiến còn cho rằng những rào cản này sẽ dần biến mất hoàn toàn khi trình độ dân trí ngày càng cao và cái nhìn về ngành y trở nên cởi mở hơn trước đây.

Anh nhận thấy: “Đây là một chuyên ngành đặc biệt khi người bác sĩ sẽ giữ trọng trách phải điều trị, chăm sóc, giữ sức khỏe cho cả mẹ và bé. Hai tính mạng trên một cơ thể. Vì vậy mà Sản phụ khoa càng trở nên thiêng liêng và được đón nhận bởi nhiều tân bác sĩ hơn”.

“Chuyên môn là yếu tố tiên quyết”

Một trong những lợi thế nổi bật của các bác sĩ nam được BS Nguyễn Văn Tiến công nhận là thể lực, sự bền bỉ: “Bác sĩ Sản phụ khoa có nhiều lĩnh vực nhỏ như y học bào thai, sản khoa, phụ khoa, yêu cầu bác sĩ phải nắm được hầu hết.

Điều này dẫn tới những áp lực công việc, đòi hỏi phải thích nghi liên tục với lượng kiến thức, các phương pháp mới. Vì vậy mà các bác sĩ nam trong các trường hợp này sẽ phát huy được sức bền, khả năng chịu được áp lực cao”.

Sức bền, khả năng chịu được áp lực cao là một trong những lợi thế của các bác sĩ nam làm Sản phụ khoa, theo BS Tiến nhận định (Ảnh: Khánh Vi).

BS Tiến cho rằng nỗi sợ lớn nhất của bác sĩ Sản phụ khoa là em bé hoặc mẹ có vấn đề. Trong lúc sinh đẻ thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn như người mẹ kiệt sức, rách tầng sinh môn phức tạp, băng huyết sau sinh, bé có nguy cơ ngạt thai nếu tiên lượng và kỹ năng người bác sĩ không tốt.

“Tôi nhớ mãi về trường hợp phụ sản bị vỡ ối sớm, sa dây rốn và em bé có nguy cơ sẽ mất nếu bác sĩ không đưa ra quyết định kịp thời. Lúc này kíp trực đã chấp nhận bỏ qua xét nghiệm trước khi mổ, chấp nhận rủi ro tai biến và thực hiện thủ thuật đặt tay vào âm đạo sản phụ đẩy đầu thai nhi liên tục để tránh tình trạng kẹt dây rốn giữa đầu thai nhi và khung chậu người mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến trong ca cấp cứu thai phụ vỡ ối sớm, sa dây rốn (Ảnh: NVCC).

Thật may mắn, em bé đã chào đời khỏe mạnh, cả phòng mổ vỡ òa như trút được gánh nặng, một sinh linh đã thoát khỏi hiểm nguy”, BS Tiến kể lại.

Anh nhấn mạnh rằng trong chuyên ngành này, bác sĩ phải đối diện thường xuyên với những ca cấp cứu khó lường, đòi hỏi bản lĩnh và sự chuẩn bị vững vàng.

Tân bác sĩ Đỗ Đăng Cường cũng chia sẻ, trực đêm hay những tình huống khẩn cấp là thử thách không nhỏ, buộc người thầy thuốc phải có sức khỏe và tinh thần bền bỉ để ứng phó. Tuy nhiên, anh cho rằng điểm then chốt quyết định sự tin tưởng của bệnh nhân vẫn là trình độ chuyên môn và y đức.

Quan điểm này cũng được tân bác sĩ Huỳnh Tấn Hải đồng tình. Anh cho rằng đứng trước bệnh nhân, điều duy nhất cần đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi tập trung vào mục tiêu đó, ranh giới giới tính không còn quan trọng, thay vào đó là sự tận tâm và trách nhiệm của người bác sĩ.

Theo Globocan 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 4.600 ca mắc mới ung thư cổ tử cung, với hơn 2.500 ca tử vong, cùng tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và trẻ sơ sinh vì thế không ngừng lớn, mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng rãi cho các bác sĩ theo đuổi lĩnh vực Sản phụ khoa.