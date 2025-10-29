Diễn viên phim "Lật mặt 7" đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball

Tối 28/10, BSCKII Lê Vũ Bảo, khoa Ngoại tổng hợp một bệnh viện ở TPHCM cho biết, vừa qua ông cùng các đồng nghiệp đã phẫu thuật nối gân gót chân thành công cho Trương Minh Cường, nam diễn viên tham gia bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải.

Theo bệnh sử, Trương Minh Cường cho biết khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, trong lúc cố cứu một cú đánh ở cuối sân khi chơi pickleball, anh bỗng cảm giác như chân không còn nhấc lên được rồi ngã quỵ xuống.

Ngay khi nhập viện, bác sĩ Lê Vũ Bảo đã tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chụp MRI. Kết quả cho thấy nam bệnh nhân bị đứt hoàn toàn gân gót chân - một chấn thương thường gặp ở người chơi thể thao có cường độ vận động mạnh - cần tiến hành phẫu thuật nối gân.

Diễn viên Trương Minh Cường chấn thương nặng khi chơi pickleball (Ảnh: BV).

"Khi phẫu thuật, chúng tôi phát hiện gân gót của bệnh nhân bị đứt ở đoạn khoảng 6cm, là vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh. Ê-kíp đã cắt lọc, làm sạch vùng gân và tiến hành khâu nối. Sau khâu, gân kết nối tốt, cổ chân gấp duỗi bình thường.

Để bảo vệ vết khâu, chúng tôi cố định chân ở tư thế co nhẹ, cổ chân duỗi và mang nẹp tăng cường. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân phục hồi ổn định”, bác sĩ Bảo nói.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của nam diễn viên tiến triển tích cực. Trên trang cá nhân, Trương Minh Cường cho biết hiện tại anh đã xuất viện với sức khỏe tốt.

Tuy vậy theo bác sĩ, sau phẫu thuật bệnh nhân cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng. Quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng, trước khi bệnh nhân có thể vận động và chơi thể thao trở lại.

Nam diễn viên hồi phục tốt sau ca mổ (Ảnh: FBNV).

Trao đổi với phóng viên, BSCKII Nguyễn Xuân Anh, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết đã có những trường hợp bệnh nhân chơi pickleball quá tải vì vui và ham bóng, đồng thời chơi không đúng kỹ thuật vì không có huấn luyện viên hỗ trợ, dẫn đến chấn thương nặng.

Bác sĩ khuyến cáo, dù là môn thể thao nào, người chơi cũng cần học đúng kỹ thuật và cần khởi động làm nóng kỹ. Đặc biệt, không vì nghĩ pickleball là môn thể thao nhẹ nhàng mà ham cứu bóng hay gắng sức, có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Trước trường hợp trên, đã có nhiều bệnh nhân gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình chơi pickleball. Vào tháng 4, một nữ diễn viên 30 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy chân ngay giữa sân đấu pickleball ở TPHCM.

Qua kiểm tra và chụp chiếu hình ảnh tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị gãy 1/3 giữa thân xương đùi bên trái, phải mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật được đánh giá khá khó, vì bệnh nhân cao 1,78m, có đường gãy xương tét dọc xuống theo xương đùi trái.

Trải qua quá trình cân nhắc và chuẩn bị, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ cho bệnh nhân.