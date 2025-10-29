Nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an hỗ trợ

Trong công văn vừa gửi đến Bộ Công an, Bộ Y tế nêu rõ, từ đầu năm 2025 đến nay, theo báo cáo của các bệnh viện, đã ghi nhận 6 vụ việc nhân viên y tế bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Mới nhất, sự việc xảy ra ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi người nhà bệnh nhi tấn công các điều dưỡng. Vụ việc khiến 7 người bị thương, trong đó 4 người là điều dưỡng.

Nữ điều dưỡng ở khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vẫn nằm viện sau vụ bị hành hung (Ảnh: Hoàng Yến).

Theo Bộ Y tế, những vụ hành hung này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện, mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà khác; đồng thời, gây bức xúc trong dư luận, làm tổn thương tâm lý và giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên y tế.

Vì thế, để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới và triển khai hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết giữa hai cơ quan, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an hỗ trợ.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện trên địa bàn trong việc triển khai lực lượng, phương tiện; áp dụng các giải pháp kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động kết nối với cơ quan Công an nơi gần nhất nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Phối hợp với các bệnh viện tổ chức diễn tập các tình huống, phương án bảo vệ an ninh, an toàn tại các khu vực khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là tại các khoa, phòng có nguy cơ cao (như cấp cứu, hồi sức, sơ sinh…).

Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương trong việc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi hành hung, đe dọa nhân viên y tế trong khi đang thi hành nhiệm vụ, nhằm tăng tính răn đe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên y tế.