Sản phụ "vượt cạn" ngay giữa dòng nước lũ

Chiều 29/10, ông H.T.T. (trú tại đường Bà Triệu, phường Thuận Hoá, thành phố Huế) cho biết, trong sáng cùng ngày, một sản phụ đã vỡ ối, gần sinh con ngay trên khu vực nước ngập sâu.

Theo ông T., vào khoảng 9h cùng ngày, khi nước sông Hương giảm xuống, ông tranh thủ đi ra ngoài bất ngờ gặp cảnh tượng nêu trên tại khu vực tại ngã tư đường Hùng Vương - Bà Triệu, trước mặt siêu thị Go, thuộc phường Thuận Hóa.

Sản phụ vỡ ối tại đoạn ngập lụt khu vực ngã tư siêu thị Go, phường Thuận Hóa, thành phố Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

“Có lẽ sản phụ này đi đò từ vùng ngập sâu để lên Bệnh viện Trung ương Huế, đến đoạn này thì vỡ ối. Nhiều người quanh đó đã chạy đến giúp đỡ, sau đó có một xe con đi qua đã hỗ trợ đưa 2 mẹ con đến cơ sở y tế”, ông T. kể.

Ông T. cho biết thêm, sáng 29/10, nước lũ tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Bà Triệu đã giảm bớt. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nước ở khu vực này lại dâng cao trở lại, tràn vào nhà cửa của người dân.

Cùng ngày, theo thông tin từ Đội xe 0 đồng thành phố Huế, một sản phụ đã sinh con tại phòng trọ ở khu vực thấp lụt, thuộc địa bàn phường Mỹ Thượng.

Trước khi sinh mấy ngày, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến vận động nhưng người mẹ nhất quyết không đi bệnh viện. Thời điểm hiện tại, do không có tiền, người mẹ này vẫn chưa đưa con tới cơ sở y tế dù trẻ sơ sinh rất yếu.

Lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh khi nước trên sông đào An Cựu giảm xuống vào sáng 29/10 (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong 6 giờ qua, trên địa bàn thành phố đã có mưa rất to, riêng khu vực các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô có mưa to và đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ 8h đến 14h ngày 29/10, tại một số khu vực cao như Thượng Nhật 129mm, Hương Phú 170mm, Nam Đông 180mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên toàn thành phố Huế tiếp tục có mưa to, rất to, đặc biệt to; tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm; riêng các xã nêu trên có lượng mưa 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến mực nước sông Hương tăng lên 21cm chỉ trong 1 giờ. Đến 14h ngày 29/10, nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 4,33m, vượt báo động 3 là 0,83m.

Cơ quan chức năng cảnh báo, lũ trên sông Hương lên nhanh, có thể đạt xấp xỉ ngưỡng cao nhất ngày 28/10, gây ngập sâu toàn thành phố Huế.