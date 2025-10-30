Nvidia đạt mốc vốn hóa kỷ lục 5.000 tỷ USD

Giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng thêm 4% ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào sáng thứ Tư (giờ địa phương), đưa giá trị vốn hóa của công ty vượt 5.000 tỷ USD. Nvidia là công ty đầu tiên trong lịch sử đạt được cột mốc này.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Nvidia cũng là công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD và nắm giữ vị trí công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới từ thời điểm đó đến nay.

10 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới hiện nay, 8 trong số đó là các hãng công nghệ (Ảnh: CMK).

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 50%, giúp giá trị vốn hóa của công ty bỏ xa các “ông lớn” công nghệ. Hiện Apple và Microsoft có giá trị vốn hóa lần lượt 4.017 nghìn tỷ và 4.006 nghìn tỷ USD, xếp thứ 2 và thứ 3 trong danh sách các công ty lớn nhất thế giới.

Giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng mạnh trong những ngày gần đây sau khi CEO Jensen Huang cho biết Nvidia đang kỳ vọng sẽ nhận được đơn đặt hàng chip AI trị giá 500 tỷ USD, đồng thời công bố kế hoạch xây dựng 7 siêu máy tính mới cho chính phủ Mỹ.

Nvidia cũng vừa thông báo đã mua 1 tỷ USD cổ phần của Nokia, tạo nên mối quan hệ đối tác chiến lược với hãng viễn thông Phần Lan để cùng nhau phát triển công nghệ mạng di động 6G thế hệ tiếp theo.

Trong vòng 5 năm qua, giá trị cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 1.500%. Hai yếu tố chính thúc đẩy đà tăng chóng mặt này là nhu cầu phần cứng phục vụ khai thác tiền điện tử và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đây, khi tiền số phát triển, các hệ thống “trâu cày” yêu cầu phải trang bị nhiều card đồ họa hiệu năng cao - một trong những sản phẩm chủ lực của Nvidia. Trong ba năm trở lại đây, nhu cầu xây dựng các siêu máy tính cho đào tạo và vận hành AI cũng khiến nhu cầu với chip AI và GPU tăng mạnh.

Các nhà phân tích thị trường dự đoán khi "cơn sốt" AI vẫn chưa hạ nhiệt, Nvidia vẫn sẽ tiếp tục được thu lợi.

Các hãng công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta và OpenAI đã chi hàng tỷ USD để mua GPU của Nvidia nhằm phục vụ cho các dự án AI quy mô lớn. Tình trạng khan hiếm card đồ họa do cầu vượt xa cung đã xuất hiện nhiều lần trên thị trường.

Nvidia được thành lập năm 1993 bởi Jensen Huang, Curtis Priem và Chris Malachowsky. Trong đó, ông Huang hiện vẫn đang giữ vai trò Chủ tịch và là người điều hành chủ chốt.

Từ tháng 5/2023 đến tháng 7 năm nay, Nvidia lần lượt cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, 2.000 tỷ USD, 3.000 và 4.000 tỷ USD chỉ trong vòng hơn một năm.

Đà tăng giá cổ phiếu đã giúp khối tài sản của Chủ tịch Jensen Huang tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, ông hiện sở hữu 179,8 tỷ USD và là người giàu thứ 8 thế giới.