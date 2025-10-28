8 người bị ngạt khí trong đêm lũ lớn: Sức khỏe 4 nạn nhân còn lại ra sao?

Tối 28/10, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đều đang huy động nhân lực, thiết bị để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng.

Bốn người được cấp cứu tích cực gồm: ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).

Khoa cấp cứu Bệnh viện C Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhi.

Cụ thể, bệnh nhi N.T.T.Tr., chuyển đến từ Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, khi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đã đặt nội khí quản, thở máy, đang dùng vận mạch.

Bệnh nhi N.T.T.Th., chuyển đến từ Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, có cơn ngưng tim trước đó, được hồi sức tim trở lại và đang dùng vận mạch.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, thông tin 2 bệnh nhân là vợ chồng ông L., bà Tr. đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện đang hội chẩn và nỗ lực để cứu các nạn nhân.

Người nhà nạn nhân bật khóc tại bệnh viện (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí khi sử dụng máy phát điện trong lúc khu vực mất điện vì mưa bão.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng có báo cáo công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý y tế đối với 8 nạn nhân này.

Theo Sở Y tế, ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm cấp cứu đã huy động 4 ê kíp cấp cứu gồm xe cấp cứu, nhân viên y tế khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ các bệnh viện.

Thông tin ghi nhận ban đầu, có 8 nạn nhân, trong đó 4 trường hợp tử vong. Ba người tử vong ngoại viện và một trường hợp cấp cứu không thành công.

Chẩn đoán ban đầu tại cơ sở điều trị cho thấy các nạn nhân liên quan đến ngộ độc khí.

Các bệnh viện đang tích cực hội chẩn, ưu tiên nguồn lực, thực hiện các biện pháp y tế tích cực để cấp cứu, điều trị bệnh nhân còn lại.