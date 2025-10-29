Hai nữ y tá vượt lũ giúp sản phụ vượt cạn thành công

Chiều 29/10, y tá Hồ Thị Hiếu, cán bộ Trạm Y tế xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng, cho biết vừa vào nóc Mộ Lang (thôn 5, xã Trà Tập) đỡ đẻ thành công cho sản phụ H.T.N. (21 tuổi).

Sáng cùng ngày, người thân gọi điện ra Trạm Y tế xã thông báo đưa sản phụ Nhi ra trạm để sinh. Tuy nhiên, do mưa lũ quá lớn, người nhà không thể đưa sản phụ ra ngoài, trong khi đó sản phụ có dấu hiệu vỡ ối, sắp sinh.

Cán bộ y tế giúp sản phụ N. vượt cạn thành công trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn (Ảnh: Hồ Thị Hiếu).

Lúc 10h, y tá Hiếu nhận được điện thoại của gia đình sản phụ Nhi nhờ giúp đỡ gấp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc men, hai y tá Hiếu và Bùi Xuân Bằng đi xe máy vào hỗ trợ.

Vượt qua quãng đường núi chỉ 5km, nhưng 2 cán bộ y tế phải đi mất gần 1,5 giờ mới đến được nhà sản phụ Nhi.

“Trời mưa to, đường trơn trượt, đất đá sạt lở. Vào gần đến nơi, cả 2 phải để lại xe máy ở nhà dân và tiếp tục đi bộ vào”, y tá Hiếu chia sẻ.

Khoảng gần 11h30 đến nơi, 2 cán bộ y tế giúp sản phụ Nhi vượt cạn thành công, bé gái nặng 3,2kg, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh.

Đến hơn 12h cùng ngày, công việc hoàn thành, 2 cán bộ y tế để lại thuốc men, dặn gia đình chăm sóc sức khỏe cho sản phụ và ra về.

Cũng trong sáng 29/10, giữa lúc nhiều khu vực thành phố Đà Nẵng đang ngập sâu do mưa lớn kéo dài, Phòng Hậu cần Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng, phương tiện hỗ trợ đưa sản phụ N.T.H.T. (SN 1995, trú tại xã Hà Nha) vượt lũ, đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang an toàn.

Sản phụ T. đang mang thai 40 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ trong khi hầu hết các tuyến đường khu vực Hà Nha bị chia cắt, ngập sâu.

Lực lượng y tế Công an thành phố Đà Nẵng cũng nhanh chóng phối hợp triển khai phương án di chuyển khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản phụ T.