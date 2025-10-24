Căn bệnh cực hiếm, gần 30 năm mới phát hiện ca đầu tiên ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Tối 23/10, BSCKII Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về việc phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mang u nhầy thất trái cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm 1-2% bệnh lý u nhầy tim được ghi nhận trong y văn thế giới.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên được phát hiện và điều trị trong gần 30 năm qua của khoa.

Bệnh nhân là cô gái tên T.N.K.N. (25 tuổi, ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, N. thỉnh thoảng xuất hiện những cơn chóng mặt và khó thở đột ngột. Trong một lần khám sức khỏe, bệnh nhân phát hiện có khối bất thường trong tim nên được khuyến cáo kiểm tra chuyên sâu.

Cô gái 25 tuổi mang khối u ở tim hiếm gặp (Ảnh: BV).

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện một khối u choán chỗ trong thất trái, nằm ngay sát trụ cơ và dây chằng của van hai lá - những cấu trúc quan trọng điều khiển hoạt động của tim.

Vị trí này khiến việc chẩn đoán và xử lý trở nên đặc biệt phức tạp, bởi bất kỳ tổn thương nào tại đây cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng van tim và huyết động của bệnh nhân.

Để xác định rõ bản chất và mức độ xâm lấn của khối u, bệnh nhân được chỉ định siêu âm tim qua thực quản và chụp cộng hưởng từ tim (MRI). Kết quả cho thấy khối u có diện bám rộng hơn 1cm², nằm ở một trong những vùng khó tiếp cận nhất của phẫu thuật tim.

Kết quả chẩn đoán cũng cho thấy, đây là u nhầy lành tính. Song do vị trí và kích thước đặc biệt, nếu để lâu có thể gây tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí khiến bệnh nhân tử vong đột ngột.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện đường mổ nằm ở xương ức giữa, có thể tiếp cận trực tiếp vùng thất trái. Theo BSCKII Nguyễn Thái An, ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, vì chỉ cần lệch vài milimet có thể gây rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim.

Trong gần 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp phải thao tác trong không gian hẹp, vừa bóc tách khối u khỏi cơ tim, vừa tránh làm vỡ khối u dẫn đến nguy cơ thuyên tắc mạch sẽ rất cao. Trải qua nhiều giờ căng thẳng, khối u được lấy trọn vẹn cùng gốc bám và không gây tổn thương van tim.

“Trong gần 30 năm công tác tại khoa, trường hợp u nhầy ở thất trái này là ca đầu tiên được phát hiện và điều trị. Vị trí khối u quá đặc biệt khiến cho cả cuộc phẫu thuật giống như đi trên dây, đòi hỏi từng thao tác đều phải tuyệt đối chính xác", Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tim hoạt động ổn định, có thể sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện ngày 23/10.

Nữ bệnh nhân cảm ơn bác sĩ cứu mạng mình (Ảnh: BV).

BSCKII Nguyễn Thái An cho biết thêm, u nhầy tim có bản chất lành tính, nhưng nếu không được phát hiện sớm có thể gây tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong bất ngờ. Thông thường, u nhầy xuất hiện ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, rất hiếm khi phát triển ở thất trái.

Bệnh lý này nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, người bệnh có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường, ngược lại sẽ gây các biến chứng nặng nề.

Bác sĩ nhấn mạnh, bệnh lý tim mạch đang ngày càng đa dạng và khó lường, triệu chứng ban đầu đôi khi chỉ là chóng mặt, mệt mỏi, khó thở thoáng qua.

Chính vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ nói chung, tầm soát tim mạch khi có dấu hiệu bất thường nói riêng là cách tốt nhất để có thể phát hiện và can thiệp kịp thời.