Căn bệnh cực hiếm, gần 30 năm mới phát hiện ca đầu tiên ở Bệnh viện Chợ Rẫy
(Dân trí) - Căn bệnh này hiếm gặp đến mức trong gần 30 năm, khoa Hồi sức phẫu thuật tim của Bệnh viện Chợ Rẫy mới ghi nhận trường hợp đầu tiên.
Tối 23/10, BSCKII Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về việc phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mang u nhầy thất trái cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm 1-2% bệnh lý u nhầy tim được ghi nhận trong y văn thế giới.
Đây cũng là trường hợp đầu tiên được phát hiện và điều trị trong gần 30 năm qua của khoa.
Bệnh nhân là cô gái tên T.N.K.N. (25 tuổi, ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, N. thỉnh thoảng xuất hiện những cơn chóng mặt và khó thở đột ngột. Trong một lần khám sức khỏe, bệnh nhân phát hiện có khối bất thường trong tim nên được khuyến cáo kiểm tra chuyên sâu.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện một khối u choán chỗ trong thất trái, nằm ngay sát trụ cơ và dây chằng của van hai lá - những cấu trúc quan trọng điều khiển hoạt động của tim.
Vị trí này khiến việc chẩn đoán và xử lý trở nên đặc biệt phức tạp, bởi bất kỳ tổn thương nào tại đây cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng van tim và huyết động của bệnh nhân.
Để xác định rõ bản chất và mức độ xâm lấn của khối u, bệnh nhân được chỉ định siêu âm tim qua thực quản và chụp cộng hưởng từ tim (MRI). Kết quả cho thấy khối u có diện bám rộng hơn 1cm², nằm ở một trong những vùng khó tiếp cận nhất của phẫu thuật tim.
Kết quả chẩn đoán cũng cho thấy, đây là u nhầy lành tính. Song do vị trí và kích thước đặc biệt, nếu để lâu có thể gây tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí khiến bệnh nhân tử vong đột ngột.
Sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện đường mổ nằm ở xương ức giữa, có thể tiếp cận trực tiếp vùng thất trái. Theo BSCKII Nguyễn Thái An, ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, vì chỉ cần lệch vài milimet có thể gây rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim.
Trong gần 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp phải thao tác trong không gian hẹp, vừa bóc tách khối u khỏi cơ tim, vừa tránh làm vỡ khối u dẫn đến nguy cơ thuyên tắc mạch sẽ rất cao. Trải qua nhiều giờ căng thẳng, khối u được lấy trọn vẹn cùng gốc bám và không gây tổn thương van tim.
“Trong gần 30 năm công tác tại khoa, trường hợp u nhầy ở thất trái này là ca đầu tiên được phát hiện và điều trị. Vị trí khối u quá đặc biệt khiến cho cả cuộc phẫu thuật giống như đi trên dây, đòi hỏi từng thao tác đều phải tuyệt đối chính xác", Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tim hoạt động ổn định, có thể sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện ngày 23/10.
BSCKII Nguyễn Thái An cho biết thêm, u nhầy tim có bản chất lành tính, nhưng nếu không được phát hiện sớm có thể gây tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong bất ngờ. Thông thường, u nhầy xuất hiện ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, rất hiếm khi phát triển ở thất trái.
Bệnh lý này nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, người bệnh có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường, ngược lại sẽ gây các biến chứng nặng nề.
Bác sĩ nhấn mạnh, bệnh lý tim mạch đang ngày càng đa dạng và khó lường, triệu chứng ban đầu đôi khi chỉ là chóng mặt, mệt mỏi, khó thở thoáng qua.
Chính vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ nói chung, tầm soát tim mạch khi có dấu hiệu bất thường nói riêng là cách tốt nhất để có thể phát hiện và can thiệp kịp thời.
Cụ bà 97 tuổi mang khối u "lạ" suốt ba thập kỷ, nhiều nơi từ chối mổ
30 năm trước, cụ L.T.K. (97 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước cũ, nay là Đồng Nai) phát hiện một khối u nhỏ bằng hạt đậu ở cánh mũi phải. Ban đầu cụ không để ý, nghĩ chỉ là “mụn thịt già”. Nhưng theo thời gian khối u âm thầm lớn dần, phình to bằng quả trứng gà, vỡ loét, chảy máu và rỉ dịch liên tục.
Khối u không chỉ làm biến dạng gương mặt mà còn khiến cụ ngạt thở mỗi khi nằm, thường xuyên phải ngồi dậy trong đêm. Bên cạnh đó, vì khối u che kín miệng nên mỗi lần ăn, cụ bà phải dùng một tay nâng khối u lên, tay còn lại cầm đũa.
Gia đình trước đó từng đưa cụ đi nhiều bệnh viện lớn, nhưng tất cả đều từ chối phẫu thuật vì cụ đã quá cao tuổi, nguy cơ biến chứng rất cao. Một ngày tháng 10, con gái cụ đưa mẹ đến gặp TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung ở TPHCM để tìm hy vọng cứu chữa cho mẹ.
Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận cụ bà chỉ còn 27kg, mang khối u mạch máu phì đại đã hoại tử. Khác với suy nghĩ rằng cụ đã quá già để mổ như những cơ sở trước đây, bác sĩ Tú Dung quyết định phẫu thuật miễn phí để cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.
Trải qua hơn 2 giờ, các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ khối u mạch máu hoại tử, làm sạch tổ chức viêm nhiễm, tạo hình phục hồi mô vùng mũi. Kết thúc ca mổ, tất cả ê-kíp đều thở phào khi giải thoát khối u to như quả trứng gà đè nặng lên hơi thở bệnh nhân suốt 30 năm.
Hậu phẫu, hiện tại cụ hồi phục tốt, vết mổ khô, hô hấp dễ dàng hơn, có thể nằm ngủ yên mà không còn thức giấc vì nghẹt thở.