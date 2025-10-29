Dầu hít Thái được nhiều người Việt dùng bị nhiễm khuẩn: Loạt nguy cơ

Ngày 28/10, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA Thái Lan) thông báo kết quả kiểm nghiệm cho thấy dầu hít mũi Hong Thai, sản phẩm nổi tiếng được nhiều du khách Việt mua làm quà, chứa lượng vi khuẩn hiếu khí, nấm men, nấm mốc vượt chuẩn.

Sản phẩm hít mũi thảo dược Thái được nhiều người Việt dùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, trong sản phẩm phát hiện vi khuẩn Clostridium, một chủng có thể gây ngộ độc ở nhiều cấp độ.

Lô sản phẩm bị cảnh báo có ngày sản xuất 9/12/2024, hạn sử dụng đến 8/12/2027, hiện bị yêu cầu thu hồi trên toàn hệ thống.

Hít dầu thông mũi nhiễm khuẩn - đối mặt nguy cơ gì?

BSCKI Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết vi khuẩn Clostridium là một họ vi khuẩn kỵ khí, có nhiều chủng gây bệnh nguy hiểm cho người, nổi bật là Clostridium botulinum và Clostridium perfringens.

BSCKI Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Nhật).

“Một số loài trong họ Clostridium có khả năng sinh độc tố mạnh. Với chủng C. botulinum, chỉ một lượng nhỏ độc tố cũng có thể gây liệt cơ, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Các chủng khác như C. perfringens có thể gây ngộ độc thực phẩm, hoại tử mô và nhiễm trùng nặng”, BS Thiệu cho biết.

Theo BS Thiệu, vi khuẩn này phát triển mạnh trong môi trường kín, thiếu oxy, nên các lọ hít tinh dầu đóng kín, bảo quản kém vệ sinh hoặc bị nhiễm chéo trong quá trình sản xuất là môi trường lý tưởng cho chúng sinh sôi.

“Nếu người dùng hít trực tiếp lọ chứa vi khuẩn, vi sinh vật có thể xâm nhập vào niêm mạc mũi, xoang, đường hô hấp, gây viêm, mưng mủ hoặc nhiễm khuẩn lan tỏa. Trường hợp nặng có thể xuất hiện ngộ độc toàn thân, biểu hiện bằng yếu cơ, khó thở, buồn nôn”, BS Thiệu phân tích.

Không lạm dụng dầu hít thông mũi

Ngoài nguy cơ nhiễm khuẩn, dầu hít tinh dầu thảo dược như Hong Thai còn tiềm ẩn tác hại nếu lạm dụng quá mức.

Theo BS Lê Văn Thiệu, các thành phần của dầu tuy giúp thông mũi và tạo cảm giác dễ chịu, nhưng hít thường xuyên, kéo dài có thể khiến niêm mạc mũi bị kích ứng, bỏng nhẹ, co mạch và gây phụ thuộc mùi.

“Người hít lâu ngày dễ bị nhờn tác dụng, mất khả năng điều hòa tự nhiên của mũi. Một số người còn bị viêm mũi mạn tính, đau đầu, chóng mặt, thậm chí rối loạn khứu giác”, BS Thiệu cho biết.

Trẻ nhỏ, người bị bệnh phổi, phụ nữ mang thai là nhóm đặc biệt dễ chịu ảnh hưởng độc tính của tinh dầu và nhiễm trùng hô hấp nếu sản phẩm không đảm bảo vi sinh.

Thực tế, dầu hít Hong Thai là sản phẩm được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ giá rẻ và quảng cáo là “tinh dầu thảo dược thiên nhiên”. Tuy nhiên, nhiều lô hàng được bán trôi nổi, không qua kiểm định của Bộ Y tế Việt Nam.

“Khi nhập về qua đường xách tay, điều kiện bảo quản không đảm bảo có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn”, BS Thiệu cảnh báo.

Chuyên gia này khuyến cáo, khi có triệu chứng viêm mũi, ho, ngạt mũi kéo dài hoặc phản ứng bất thường sau khi sử dụng sản phẩm hít, người dân cần ngừng ngay và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

“Tinh dầu chỉ nên dùng đúng mục đích, đúng liều và sản phẩm phải có nguồn gốc, hạn dùng rõ ràng. Hít sai cách hoặc dùng hàng nhiễm khuẩn có thể gây hại nhiều hơn là thông mũi”, BS Thiệu nhấn mạnh.