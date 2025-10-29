Thực hư hơn 200 bệnh nhân, người thân bị cô lập trong bệnh viện 3 ngày?

Chiều 29/10, BS Trần Đỗ Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế Duy Xuyên, cho biết trưa cùng ngày, trung tâm đã được hỗ trợ thực phẩm, nước uống, thuốc men cơ bản, không còn thiếu hụt như ngày trước đó.

Theo BS Nhân, khoảng 19h ngày 27/10, nước lũ bắt đầu tràn vào khuôn viên trung tâm, các tuyến đường xung quanh bị ngập sâu không thể di chuyển được. Trung tâm cũng bị mất điện, phải chạy máy nổ. Do không ra ngoài được nên người nhà và bệnh nhân thiếu thực phẩm, nước uống tạm thời.

Nước lũ tràn vào khuôn viên Trung tâm Y tế Duy Xuyên (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Nhân cho biết trong điều kiện này, trung tâm chỉ cung cấp nước uống, mì tôm, xúc xích…, không thể nấu cơm hay cháo phục vụ cho hơn 200 bệnh nhân, người nhà.

Trong điều kiện nước lũ vây quanh, theo bác sĩ Nhân, đơn vị cố gắng tập trung điều trị cho bệnh nhân. "Từ ngày 27/10 đến nay, chưa có bệnh nhân nặng chuyển lên tuyến trên. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng sẽ nhờ ca nô đưa bệnh nhân ra ngoài”, bác sĩ Nhân nói.

Cán bộ của trung tâm phát thực phẩm trực tiếp đến người bệnh và người nhà (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Đến trưa 29/10, nhiều nhà hảo tâm và lực lượng chức năng cung cấp thực phẩm, cơm, nước cơ bản phục vụ được hơn 200 bệnh nhân, người nhà.

Quân khu 5 cũng đưa xăng dầu vào để chạy máy phát điện phục vụ điều trị cho bệnh nhân.

Chiều 29/10, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết hiện tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên đã được đáp ứng nhu cầu cơ bản, xăng dầu chạy máy phát điện đã có đầy đủ, thực phẩm, nước uống cũng được các nhà hảo tâm, lực lượng chức năng đưa đến.

Ông Khánh cho biết, ngày 28/10, thực phẩm, nước uống chưa được đưa đến kịp thời do xã bị ngập lụt, nhiều nơi bị cô lập, các lực lượng chưa đưa đến kịp.

"Lợi dụng tình hình này, một số trang mạng đăng tải thông tin sai sự thật, khiến người dân ở nơi khác hoang mang. Chính quyền xã sẽ làm việc với đại diện các trang mạng này để chấn chỉnh” ông Khánh nói.