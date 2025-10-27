Bé gái 5 ngày tuổi thủng dạ dày vì mẹ cho ăn cơm

Ngày 27/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới thông tin đã xử trí thành công một trường hợp bé gái 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng, sau khi được gia đình cho ăn cơm ngay sau sinh.

Bệnh nhi là bé Y.M., trú tại bản A Ky, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng khó thở, sốt cao và bụng chướng.

Cháu bé nhập viện điều trị vì thủng dạ dày (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết - một biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở trẻ sơ sinh.

Bé M. được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, kết hợp điều trị bằng kháng sinh mạnh và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo người thân, bé M. được sinh thường tại nhà mà không có sự hỗ trợ y tế. Đáng chú ý, người nhà đã dùng liềm - một dụng cụ nông nghiệp không đảm bảo vô khuẩn - để cắt rốn cho bé, gây tổn thương ở vùng bìu. Người mẹ còn cho bé ăn cơm ngay sau khi chào đời, dẫn đến tình trạng thủng dạ dày.

Sau thời gian điều trị, cháu bé đã hồi phục và được mẹ đưa về nhà (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, khuyến cáo trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Bác sĩ Hân giải thích, hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn đều có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Bên cạnh đó, bác sĩ Hân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt rốn cho trẻ bằng dụng cụ vô trùng. Các phương pháp dân gian như dùng dao, liềm, kéo không đảm bảo vệ sinh có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng rốn, và nguy hiểm hơn là lan rộng thành nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng của trẻ.