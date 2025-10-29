Những sai lầm khi xét nghiệm máu ít ai để ý

Nhiều người thường nghĩ rằng xét nghiệm máu chỉ đơn giản là đến cơ sở y tế, lấy một ống máu nhỏ rồi chờ kết quả. Thực tế, để con số trên tờ kết quả phản ánh đúng tình trạng sức khỏe, người bệnh cần chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ trước khi đến phòng xét nghiệm.

Theo các bác sĩ khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), một số trường hợp chỉ vì vô tình uống một tách cà phê hoặc quên ngưng một số thuốc, thực phẩm bổ sung đang sử dụng mà kết quả xét nghiệm không còn chính xác.

Điều này không chỉ gây lo lắng không cần thiết cho người bệnh mà còn có thể khiến bác sĩ phải cân nhắc yêu cầu làm lại, gây mất thời gian và chi phí.

Một số thói quen ăn uống, sinh hoạt có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả xét nghiệm máu (Ảnh: Unsplash).

Các tiêu chí dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ những nguyên tắc quan trọng để quá trình xét nghiệm diễn ra an toàn, nhanh chóng và cho kết quả đáng tin cậy.

Nhịn ăn theo chỉ định

Với các xét nghiệm như đường huyết, mỡ máu, sắt, chức năng gan, thận hoặc kiểm tra vi khuẩn Helicobacter pylori…, người bệnh thường cần nhịn ăn từ 8 đến 12 giờ trước khi lấy máu.

Bên cạnh đó, một số thực phẩm cũng nên kiêng tiêu thụ gồm cà phê, trà, sữa, nước ngọt có ga do có thể thay đổi chỉ số xét nghiệm sinh hóa. Bên cạnh đó, rượu, bia cũng nên được hạn chế do các loại đồ uống này làm biến động men gan, mỡ máu và nhiều xét nghiệm khác.

Ngoài ra, một số loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng (vitamin, sắt, canxi…) cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.

Trong thời gian này, bạn chỉ nên uống nước lọc. Nếu lỡ ăn uống, kết quả có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến sai lệch trong chẩn đoán. Do đó, mọi người cũng nên đặt lịch lấy máu vào buổi sáng để việc nhịn ăn qua đêm trở nên nhẹ nhàng và ít ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Nếu đang sử dụng thuốc và thực phẩm bổ sung, bạn nên trao đổi thêm với bác sĩ để được tư vấn có nên tạm ngưng trước xét nghiệm hay không.

Hạn chế thói quen không tốt trước ngày xét nghiệm

Để đảm bảo kết quả xét nghiệm máu đạt độ chính xác cao nhất, người bệnh cần hạn chế tối đa các thói quen sinh hoạt không lành mạnh ngay trước ngày lấy máu.

Việc hút thuốc lá nên được ngưng lại hoàn toàn, vì chất nicotine có thể làm xáo trộn các chỉ số liên quan đến hô hấp và tuần hoàn trong máu.

Tương tự, bạn cũng nên tránh vận động mạnh hoặc tham gia các bài tập thể dục cường độ cao ngay sát giờ xét nghiệm. Việc này có thể làm thay đổi nồng độ một số chất nhất định trong máu.

Ngoài ra, việc thức khuya, căng thẳng quá mức hoặc sử dụng chất kích thích cũng là yếu tố cần tránh. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu nghỉ ngơi, các chỉ số sinh hóa dễ bị sai lệch, gây khó khăn cho quá trình chẩn đoán.

Giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi trước khi lấy máu

Trước khi nhân viên y tế tiến hành lấy máu, hãy dành 5 đến 10 phút ngồi nghỉ ngơi để giúp nhịp tim và huyết áp được ổn định. Nếu cảm thấy khô miệng hoặc căng thẳng, bạn nên uống một chút nước lọc.

Đặc biệt, những người có tiền sử sợ kim tiêm, dễ bị choáng, chóng mặt, tụt huyết áp hoặc ngất xỉu cần chủ động báo trước cho nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời và an toàn.

Báo cáo tiền sử và tình trạng sức khỏe

Việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe là rất cần thiết cho việc phân tích kết quả. Hãy chia sẻ với bác sĩ và kỹ thuật viên nếu bạn đang trong kỳ kinh nguyệt, đang mang thai, hoặc đang điều trị bệnh mạn tính. Những thông tin này sẽ giúp đội ngũ nhân viên y tế xem xét và giải thích kết quả xét nghiệm một cách chính xác và toàn diện hơn.

Nên xét nghiệm máu ở đâu?

Để có kết quả đáng tin cậy, việc lựa chọn nơi xét nghiệm là rất quan trọng. Bạn nên chọn các cơ sở y tế uy tín với quy trình lấy máu chuẩn, đảm bảo vô khuẩn, có đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, và hệ thống xét nghiệm hiện đại để cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác.