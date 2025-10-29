4 người chết vì ngạt khí: Khí CO làm nạn nhân "cứ thế lịm đi"

Liên quan vụ 8 người bị ngạt khí trong đêm lũ lớn tại xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), đến tối 28/10, 4 nạn nhân đã tử vong, 4 người còn lại gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngộ độc khí carbon monoxide (CO) phát ra từ máy phát điện đặt trong nhà kín khi khu vực mất điện vì mưa bão.

Khoa cấp cứu Bệnh viện C Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó ngày 28/8, hai vợ chồng và hai trẻ nhỏ tại Hà Tĩnh cũng đã tử vong vì ngộ độc khí CO do chạy máy phát trong căn phòng đóng kín.

Sát thủ "vô hình" gây chết người trong vài phút

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết ngạt khí CO là tai nạn rất dễ xảy ra nhưng ít được cảnh giác, đặc biệt trong mùa mưa bão, khi người dân phải dùng máy phát điện, đốt than hoặc đun nấu trong không gian kín.

“Khí CO không màu, không mùi, không vị nên người hít phải hoàn toàn không nhận biết được. Khi xâm nhập vào cơ thể, CO gắn chặt vào hemoglobin, chiếm chỗ của oxy, khiến não và tim nhanh chóng thiếu oxy trầm trọng”, BS Mạnh giải thích.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam (Ảnh: P.V).

Theo chuyên gia, chỉ cần nồng độ CO trong không khí đạt 0,1%, con người có thể tử vong sau 1 giờ. Với nồng độ khí cao, nguy cơ tử vong có thể xảy ra trong vài phút.

“Điểm đáng sợ của ngộ độc khí CO là triệu chứng rất mơ hồ: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, sau đó là lơ mơ, hôn mê. Nhiều người ngủ quên trong khí độc mà không bao giờ tỉnh dậy.

CO gây thiếu oxy não nên nạn nhân cứ thế lịm đi, thay vì gây ho, sặc giúp nạn nhân tỉnh lại như khói”, BS Mạnh nói.

Cũng theo chuyên gia này, từng có một thời gian tỷ lệ ngộ độc CO cao do mùa đông người dân mang bếp than, phổ biến nhất là bếp than tổ ong sưởi trong nhà đóng kín.

Di chứng não, tim mạch dễ xảy ra

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, các bệnh nhân ngạt khí được cứu sống vẫn có thể đối mặt với biến chứng tổn thương não, tim và mạch máu do thiếu oxy kéo dài.

“Não là cơ quan nhạy cảm nhất với tình trạng thiếu oxy. Nhiều người dù qua cơn nguy kịch vẫn có thể bị rối loạn trí nhớ, giảm tập trung, liệt nhẹ hoặc rối loạn cảm xúc. Trẻ em và người cao tuổi là nhóm dễ bị ảnh hưởng nặng nhất”, bác sĩ phân tích.

BS Mạnh khuyến cáo, ngạt khí hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản:

- Không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas mini trong không gian kín, kể cả khi chỉ “chạy tạm một lúc”.

- Đặt máy phát điện ngoài trời, hướng gió ngược nhà và cách xa cửa sổ, cửa ra vào.

- Không để người đang ngủ trong phòng cùng máy phát điện, vì khi nồng độ CO tăng, họ sẽ mất ý thức mà không có phản xạ thoát ra.

- Khi thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi đang dùng máy phát điện, cần rời khỏi khu vực ngay, mở toàn bộ cửa, quạt thông gió và gọi cấp cứu 115.