Tổng thống Mỹ "bật đèn xanh" để Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bắt tay tại Gyeongju ngày 29/10 (Ảnh: Yonhap).

“Liên minh quân sự của chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và trên cơ sở đó, tôi đã cho phép họ chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thay vì những tàu ngầm chạy dầu diesel cũ kỹ, chậm chạp mà họ có hiện nay", Tổng thống Trump viết trên Truth Social trong chuyến thăm tới Hàn Quốc.

Ông Trump nói thêm rằng tàu ngầm này sẽ được đóng tại Philadelphia, trong bối cảnh Tổng thống và các nhà lập pháp Mỹ đang tìm kiếm các khoản đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy ngành đóng tàu của Mỹ. Một công ty Hàn Quốc đã mua xưởng đóng tàu Philly Shipyard vào năm ngoái.

Trong cuộc gặp với ông Trump sáng 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong việc tiếp cận nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm. Ông lập luận rằng việc chuyển từ tàu ngầm diesel-điện, vốn thường có tầm hoạt động hạn chế, sang tàu ngầm năng lượng hạt nhân sẽ cho phép Hàn Quốc hỗ trợ Hải quân Mỹ trong hoạt động tuần tra khu vực.

“Chúng tôi không hướng tới tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân, mà là tàu ngầm vũ trang thông thường chạy bằng năng lượng hạt nhân”, ông Lee nhấn mạnh.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là một thành phần then chốt trong lực lượng hải quân của Mỹ, và công nghệ tiên tiến cần thiết để chế tạo chúng được Washington bảo mật nghiêm ngặt.

Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trước đây đã ký thỏa thuận với Australia để giúp nước này phát triển loại tàu ngầm này.

Ông Trump công bố thỏa thuận về tàu ngầm như một phần của hiệp định thương mại rộng lớn hơn với Hàn Quốc, đối tác thương mại lớn thứ 6 của Mỹ và là đồng minh quân sự then chốt trong khu vực.

Ông cho biết Hàn Quốc đã đồng ý chi 350 tỷ USD, đầu tư vào ngành công nghiệp Mỹ, và mua dầu khí của Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế nhập khẩu mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Hàn Quốc. Ông Trump đã phác thảo một thỏa thuận tương tự vào mùa hè, trong đó kêu gọi mức thuế 15% đối với hàng hóa Hàn Quốc.