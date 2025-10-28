"Vua của các loại hạt" đang vào mùa, rất tốt cho tim mạch

Khi trời bắt đầu se lạnh, mùi hạt dẻ rang thơm ngậy len lỏi khắp phố phường lại khiến nhiều người thấy lòng ấm lên.

Ít ai biết rằng, loại hạt bùi ngọt này không chỉ là món quà quen thuộc của mùa thu mà còn chứa hàng loạt dưỡng chất quý, được ví như “nhân sâm của mùa lạnh”.

Nguồn năng lượng lành mạnh của mùa thu

Hạt dẻ có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Không giống các loại hạt giàu dầu như óc chó hay hạnh nhân, hạt dẻ lại có thành phần dinh dưỡng đặc biệt, ít béo nhưng giàu tinh bột, vitamin C, kali, mangan và chất xơ. Nhờ vậy, loại hạt này cung cấp năng lượng bền vững, giúp làm ấm cơ thể trong những ngày se lạnh mà không gây tăng cân.

Theo một nghiên cứu của Đại học Milano (Ý), việc bổ sung hạt dẻ vào chế độ ăn hàng ngày có thể giảm cholesterol xấu (LDL), cải thiện chuyển hóa mỡ máu và hỗ trợ tim mạch.

Đây là nhờ lượng axit béo không bão hòa và polyphenol có trong hạt, giúp làm sạch mạch máu và hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Không dừng lại ở đó, hạt dẻ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như axit gallic, ellagic và các hợp chất phenolic. Một bài tổng hợp công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy, các hoạt chất này có khả năng trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch hay thoái hóa thần kinh.

Lợi ích đặc biệt cho tiêu hóa và miễn dịch

Không chỉ tốt cho tim, hạt dẻ còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Với hàm lượng chất xơ cao, hạt dẻ thúc đẩy tiêu hóa khi cơ thể ít uống nước.

Điểm đặc biệt khiến hạt dẻ khác biệt với các loại hạt khác là hàm lượng vitamin C tự nhiên, khoảng 40mg trong 100g hạt tươi. Đây là con số hiếm thấy ở nhóm hạt khô, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hấp thu sắt và kích thích sản sinh collagen, rất có lợi cho da và hệ miễn dịch.

Theo trang Healthline, việc ăn hạt dẻ thường xuyên với lượng vừa phải có thể giúp ổn định đường huyết, nhờ tinh bột chậm tiêu và chỉ số đường huyết thấp. Điều này đặc biệt hữu ích cho người tiểu đường hoặc những ai cần duy trì năng lượng ổn định trong ngày.

Khắc tinh của ung thư

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn chỉ ra chiết xuất hạt dẻ có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư dạ dày và ung thư vú nhờ hoạt tính kháng oxy hóa mạnh mẽ.

Dù các kết quả này cần thêm nghiên cứu trên người, nhưng đây là tín hiệu đáng mừng về tiềm năng y học của loại hạt này.

Ngoài ra, hạt dẻ cũng giúp giảm căng thẳng thần kinh, nhờ chứa vitamin nhóm B, đặc biệt là B6, yếu tố quan trọng giúp hệ thần kinh hoạt động ổn định và cải thiện tâm trạng.

Chính nhờ những lợi ích trên, ở nhiều quốc gia châu Âu, hạt dẻ được xem là thực phẩm chữa lành trong mùa lạnh. Người dân thường ăn hạt dẻ nướng cùng mật ong, nấu cháo hạt dẻ hoặc xay thành bột làm bánh để bồi bổ cơ thể sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Cách chọn hạt dẻ ngon và bảo quản đúng cách

Để thưởng thức trọn vẹn hương vị và dưỡng chất, nên chọn những hạt có vỏ nâu bóng, không nứt, không mốc, khi lắc không nghe tiếng kêu rỗng. Hạt ngon thường có ruột vàng nhạt, thơm dịu và vị ngọt bùi tự nhiên.

Nếu mua hạt dẻ tươi, nên để nơi khô ráo, thoáng mát hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh nắng trực tiếp. Với hạt đã nướng, nên để nguội hoàn toàn trước khi bảo quản trong hộp kín. Làm đúng cách, hạt có thể giữ được hương vị trong 2 đến 3 tuần.