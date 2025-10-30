Giá Galaxy S25 Edge giảm hơn chục triệu đồng sau vài tháng lên kệ

Cụ thể, Samsung Galaxy S25 Edge đang được một số đại lý chào bán với mức giá 18,4 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB. Mức giá này thấp hơn 11,6 triệu đồng so với giá bán niêm yết tại thời điểm ra mắt.

Galaxy S25 Edge giảm giá hơn chục triệu đồng sau chưa đầy nửa năm ra mắt (Ảnh chụp màn hình).

"Sau khi được điều chỉnh giảm giá, Galaxy S25 Edge trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc cận cao cấp. Doanh số của thiết bị này cũng có sự tăng trưởng đáng kể", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, chia sẻ.

Việc hãng điều chỉnh giá bán thiết bị được xem là cơ hội tốt để khách hàng có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm. Tuy nhiên, chiến lược này lại gây ra không ít ý kiến trái chiều khi việc giảm giá bán sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng mua máy sớm.

Thiết bị mất giá hơn chục triệu đồng chỉ sau vài tháng lên kệ. Trong trường hợp muốn bán lại sản phẩm trên thị trường thứ cấp, nhóm khách hàng này cũng sẽ chịu thiệt nhiều hơn.

Chưa dừng lại ở đó, chiến lược giảm giá sâu còn gây ảnh hưởng đến định vị thương hiệu. Định kiến "mất giá" sẽ thay đổi hành vi mua sắm của người dùng. Khách hàng sẽ có tâm lý chờ đợi sản phẩm giảm giá thì mới mua, thay vì sở hữu sớm thiết bị ngay trong thời gian đầu.

Một số nguồn tin rò rỉ gần đây cho biết Samsung có thể đã ngừng hoàn toàn việc phát triển dòng sản phẩm Galaxy S26 Edge. Nguyên nhân chính là do Galaxy S25 Edge không đạt được kỳ vọng về doanh số so với các phiên bản khác trong cùng thế hệ Galaxy S25.

Theo dữ liệu từ Hana Investment & Securities, doanh số Galaxy S25 Edge trong tháng đầu tiên chỉ đạt 190.000 chiếc. Con số này thấp hơn đáng kể so với Galaxy S25 (1,17 triệu chiếc), Galaxy S25+ (840.000 chiếc) và Galaxy S25 Ultra (2,55 triệu chiếc).

Một số nguồn tin cho biết Galaxy S25 Edge không đạt được doanh số như kỳ vọng (Ảnh: CTV).

Tính đến tháng 8, Galaxy S25 Edge đạt doanh số 1,31 triệu thiết bị. Trong khi đó, Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra có doanh số lần lượt 8,28 triệu, 5,05 triệu và 12,18 triệu chiếc.

Trên thực tế, Samsung không phải là nhà sản xuất duy nhất gặp khó với dòng điện thoại mỏng nhẹ. Theo một báo cáo từ The Elec, Apple đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng iPhone Air do nhu cầu thị trường thấp hơn dự kiến.

Tại Việt Nam, iPhone Air cũng không được người dùng ưa chuộng. Các đại lý đã nhanh chóng điều chỉnh giá bán thiết bị chỉ sau một tháng lên kệ.

Hiện tại, iPhone Air được chào bán với mức giá 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng bộ nhớ 512GB và 1TB cũng được điều chỉnh giảm 1-2 triệu đồng tùy theo từng lựa chọn màu sắc khác nhau.

"iPhone Air được định vị ở phân khúc thay thế cho dòng sản phẩm iPhone Plus. Tuy nhiên, mức độ đón nhận của thị trường chưa đạt được như kỳ vọng. Hiện tại, iPhone Air chiếm khoảng 5% tổng doanh số của thế hệ iPhone mới", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết.