Độc đáo khám bệnh AI, phòng mổ ảo sẽ xuất hiện tại Triển lãm 80 năm

Chiều 22/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tham quan khu trưng bày Bộ Y tế “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” trong khuôn khổ triển lãm “Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Gian hàng triển lãm của Bộ Y tế không đơn thuần là nơi trưng bày, mà là một hành trình bằng hình ảnh, ánh sáng và câu chuyện, tái hiện 80 năm cống hiến, từ truyền thống đến hiện đại, từ gian khó đến khát vọng vươn xa, mang trong mình thông điệp: “Y tế là hành trình vì con người”.

Nhân viên kỹ thuật đang gấp rút lắp đặt, chỉnh sửa chi tiết trang trí với biểu tượng “80 năm” nổi bật trên nền đỏ. Không khí tất bật hậu trường cho thấy các hạng mục đang được hoàn thiện để sẵn sàng cho triển lãm khai mạc.

Điểm thú vị của gian trưng bày đó là khu trải nghiệm thực tế ảo và sử dụng ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh hoàn toàn miễn phí.

Người dân có thể mang file thông tin chụp CT (Chụp cắt lớp vi tính) của mình đến đây, bộ phận kỹ thuật sẽ đưa thông tin vào quét dữ liệu, chỉ cần 1-2 phút sẽ chẩn đoán ra tình trạng sức khoẻ với thông số, hình ảnh cụ thể.

Công nghệ có ứng dụng như phát hiện khối u và tổn thương phổi chính xác đến 98%, phát hiện sớm ung thư phổi bằng việc phân tích đồng thời ảnh CT, nội soi và mô bệnh học, và công nghệ hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tim mạch phức tạp như nhồi máu cơ tim…

Đây là nghiên cứu đề tài cấp nhà nước của Bệnh viện Bạch Mai sẽ mang đến Triển lãm lần này để phục vụ nhân dân.

Tại đây, người dân có thể trải nghiệm kính thực tế ảo tăng cường HoloLens. HoloLens là một trong những thiết bị tiên tiến nhất của công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR - Augmented Reality) do Microsoft phát triển.

Không giống các kính VR truyền thống “đưa người dùng vào thế giới ảo”, HoloLens cho phép kết hợp hình ảnh ảo với môi trường thật ngay trước mắt, tạo nên trải nghiệm sống động và trực quan.

Bố cục không gian khu trưng bày Bộ Y tế “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” được chia làm ba phần: Quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trong đó, phần 1 là Y tế trong kháng chiến - vì độc lập dân tộc: Không gian tái hiện những năm tháng đầy máu lửa khi các bác sĩ quân y, y sĩ vùng cao, những trạm xá dã chiến nơi chiến trường.

Phần 2: Thành tựu vượt bậc - Hướng đến y tế toàn dân: Trung tâm của gian hàng - nơi khắc họa những bước tiến lớn của ngành trong nhiều thập kỷ gần đây.

Phần 3: Y tế gần dân - Tương lai: Y tế thông minh, phát triển bền vững: Không gian này đưa người xem bước vào một viễn cảnh mới: y tế gắn liền với công nghệ tiên tiến, từ AI, Big Data, y học tái tạo đến khám chữa bệnh từ xa.

Các bộ phận cấy ghép bằng titanium được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Công nghệ in 3D giúp tạo ra bộ phận cấy ghép có kích thước, hình dáng chính xác theo cấu trúc giải phẫu của từng bệnh nhân, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất.

Khi trải nghiệm tại gian trưng bày của Bộ Y tế, người dân sẽ được kiểm tra sức khỏe miễn phí, đồng thời có thể đăng ký hiến tặng mô tạng và đăng ký hiến máu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng tập thể cán bộ, nhân viên Bộ Y tế và các đơn vị phối hợp chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày “Y tế Việt Nam – Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân”.

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là một sự kiện vô cùng lớn, chưa từng có từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với tổng cộng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa tự do từ 9h đến 22h mỗi ngày.

Ảnh: Thanh Bình