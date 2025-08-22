An toàn thực phẩm đặt lên cao nhất tại sự kiện lần đầu tổ chức ở Việt Nam

Tại buổi họp báo thông tin “Ngày hội Sợi Gạo Việt” lần thứ 1 năm 2025, do Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp với Hội Nhà báo TPHCM tổ chức, Ban tổ chức cho biết, hoạt động này được kỳ vọng sẽ là một sự kiện văn hóa ẩm thực phong phú và hấp dẫn.

Với chủ đề "Món ngon từ bún", ngày hội có sự tham gia của 100-150 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm bột làm bún, bún tươi, sợi gạo, nguyên liệu gia vị chế biến và các món ăn kèm đặc sắc.

Bún rạm là đặc sản của tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai (Ảnh: Hoàng Lê).

Khách tham quan không chỉ có cơ hội thưởng thức các món bún nổi tiếng toàn quốc mà còn được tìm hiểu quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, giao lưu với các chuyên gia ẩm thực.

Sự kiện sẽ mang đến hành trình khám phá đa dạng các món bún nổi tiếng khắp cả nước, từ bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng... Điểm nhấn là hoạt động công diễn - xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo.

Theo đại diện Ban tổ chức, vì chương trình có rất nhiều hoạt động liên quan đến ẩm thực và dự kiến có đông đảo khách trong và ngoài nước tham gia, công tác quản trị rủi ro được chuẩn bị chặt chẽ.

Cụ thể, lực lượng an ninh sẽ luôn túc trực trong thời gian diễn ra chương trình (từ 16/10 đến 19/10 tại Công viên 23/9, phường Bến Thành, TPHCM), để phòng chống tình trạng khách bị móc túi và đảm bảo an toàn, trật tự.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị xe cứu thương ở xung quanh khu vực diễn ra sự kiện để chăm lo công tác y tế.

Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là rất quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Ngày hội chỉ phối hợp với các thương hiệu bún uy tín, cung cấp bún sạch cho các gian hàng ẩm thực để phục vụ thực khách.

Ngày hội sẽ mang đến hành trình khám phá đa dạng các món bún nổi tiếng khắp cả nước (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Đồng thời, Ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm TPHCM, từ việc đề nghị các đơn vị có gian hàng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục cần thiết khi tham gia sự kiện, đến việc tổ chức hướng dẫn việc chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng thực hiện công tác kiểm tra thực tế, lấy mẫu thực phẩm trong 4 ngày tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TPHCM chia sẻ, chương trình Ngày hội Sợi Gạo Việt mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thể hiện vị thế của nền văn hóa và ẩm thực nước nhà.

“Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm, bằng hết khả năng của mình, để làm sao món ăn truyền thống của Việt Nam được vươn xa, nâng tầm. Ngoài phở, sắp tới đây bún cũng sẽ được bạn bè quốc tế biết đến, và du khách đến Việt Nam sẽ tìm đến món ngon này”, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TPHCM kỳ vọng.