Mẹ nghẹn ngào vì con gái bị ung thư hỏi khi nào được về đón trung thu

Tại chương trình "Điều ước trăng tròn 6" do Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tổ chức ngày 9/9, ban tổ chức đã mang không khí Trung thu đến gần các bệnh nhi hơn bao giờ hết. Hàng trăm cô, cậu bé trong ngày hội đã được vui chơi thỏa thích, phấn khởi tham gia các hoạt động như tô màu, vẽ tranh cùng một số trò chơi để nhận quà.

Các nhân viên y tế và tình nguyện viên đã trao tặng hơn 1.000 phần quà, tổ chức các hoạt động giải trí, những gian hàng, chương trình văn nghệ hấp dẫn để phục vụ cho những trường hợp điều trị tại bệnh viện.

Các trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vui chơi Tết Trung thu (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nhìn con nhận những món quà ý nghĩa và nở những nụ cười, nhiều phụ huynh không khỏi xúc động.

Anh Bùi Thanh Chương (quê Kon Tum) chia sẻ, con gái anh phát hiện bị ung thư máu gần 1 năm nay. Từ đó đến hiện tại, hai cha con xem bệnh viện là nhà. Đồng hành cùng con tại bệnh viện không chỉ tốn kém tiền bạc, vất vả mà người cha còn mang theo nhiều gánh nặng tinh thần khi ngày ngày chứng kiến con bị căn bệnh hiểm ác giày vò.

Hai cha con anh Bùi Thanh Chương và bé Linh An đón trung thu tại bệnh viện (Ảnh: Như Hà).

Anh Chương cùng bé Linh An đang tiến hành hóa trị đợt 5, tính đến nay bé đã nhập viện được 11 tháng. Anh kể thêm, vừa rồi con được bác sĩ cho về nhà vài ngày. Bé chỉ kịp dự lễ khai giảng vào hôm 5/9, sau đó tình hình sức khỏe trở xấu nên phải quay lại viện.

Theo lời người cha, bé An đã trải qua 2 lần nguy kịch, tưởng chừng không qua khỏi nhưng may mắn hồi phục kỳ diệu sau đó. Nụ cười của con gái chính là động lực to lớn giúp anh không bỏ cuộc.

"Hôm nay nhìn con vui chơi, tươi tỉnh tôi vui lắm. Những hoạt động như hôm nay sẽ giúp tôi cũng như nhiều gia đình, bệnh nhi có thêm niềm hy vọng trong hành trình tìm hy vọng sống cùng con" - người cha tâm sự.

Cô bé bị ung thư tô màu tranh khi trên tay còn băng bó (Ảnh: Như Hà).

Cũng có con điều trị tại khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, chị Nguyễn Thị Đơm (ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) xúc động kể, con biết sắp đến Trung thu nên cứ hay hỏi chị: "Khi nào mình được về rước đèn với các bạn trong xóm vậy mẹ". Nghe con hỏi, chị chỉ biết nuốt cơn khóc nghẹn, an ủi ráng chữa bệnh giỏi sẽ được về sớm.

"Nay tham gia các hoạt động Trung thu, bé đã vui vẻ hơn và quên đi phần nào những cơn đau do đợt truyền hóa chất thứ 4. Cả tuần nay, tôi mới thấy con cười thoải mái như này, lòng tôi nhẹ hẳn" - chị Đơm bày tỏ.

Anh Chương hay chị Đơm chỉ là hai trong số nhiều phụ huynh có con bị ung thư phải đón Trung thu trong bệnh viện. Họ đều mang nét mặt trầm tư, tâm trạng u buồn, vì chặng đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan.

Những đứa trẻ tạm gác nỗi đau, vui Tết thiếu nhi tại nơi mình điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nhưng với những đứa trẻ, các em luôn hồn nhiên đón nhận các hoạt động ý nghĩa, đầm ấm tại chương trình đón Trung thu. Cô bé Linh An hồ hởi khoe mình được chơi và được nhận quà rất đã. "An muốn ba thắp đèn cho chiếc lồng đèn mới được tặng để đi chơi Trung thu" - em nói.

Tạm gác lại những đau đớn, mệt mỏi, những cơn hành xác vì phải truyền hóa chất nhường chỗ cho niềm hân hoan trẻ thơ và những tiếng cười. Hoạt động ý nghĩa tại bệnh viện đã thắp lên ngọn đèn ấm áp tình người với trẻ em ung thư.