Khi bệnh viện điều trị chuyên sâu người lớn tổ chức Trung thu cho… trẻ em

Những ngày cận dịp Tết Trung thu, nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã tổ chức các chương trình ý nghĩa, nhằm giúp bệnh nhân nói chung và các bệnh nhi cùng thân nhân nói riêng có thêm niềm vui cũng như động lực điều trị.

Tại TPHCM, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn cùng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao quà dịp Tết Trung thu cho bệnh nhi ở Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Tận tay trao tặng những phần quà thiết thực cho các bệnh nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của trẻ.

Ở thời khắc ấy, xen lẫn giữa tiếng cười reo vui, sự ngại ngùng qua ánh mắt ngây thơ của các cháu nhỏ là tinh thần lạc quan giúp trẻ và cả phụ huynh tạm quên đi nỗi lo về sức khỏe.

Lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng, món quà Trung thu sẽ góp phần động viên tinh thần cho các “chiến binh” nhí vượt qua nỗi đau bệnh tật và sớm trở về đoàn viên cùng gia đình, bạn bè, tiếp tục đến trường.

Những món quà giúp động viên tinh thần cho bệnh nhi và thân nhân đang chăm sóc con ở bệnh viện (Ảnh: BV).

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 30 trẻ được tổ chức vui Tết Trung thu là những bệnh nhân rất đặc biệt của đơn vị.

Cụ thể, nơi này dù đặc thù là cơ sở y tế đa khoa chuyên sâu dành cho người lớn, nhưng lại có 2 chuyên khoa có các bệnh nhi là khoa Ngoại Thần kinh (4 trẻ) và Hồi sức Phẫu thuật tim trẻ em (26 trẻ).

Đây là những trẻ có tình trạng bệnh đặc biệt, hoặc cần cấp cứu chuyên sâu để qua cơn nguy hiểm, nên được các nhân viên y tế chăm sóc rất sát sao.

Trẻ điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy là những trường hợp rất đặc biệt (Ảnh: BV).

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tin rằng, ngoài công tác chuyên môn, việc tổ chức vui Tết Trung thu không chỉ đơn thuần là trao gửi những phần quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần.

Đặc biệt, bên cạnh các phần quà dành cho từng cá nhân, ban tổ chức còn thiết kế chương trình ca nhạc nhẹ, xiếc, tạo không gian cho “chiến binh nhí” xếp hạc, vẽ tranh màu nước…

Đây là lời khẳng định của các bác sĩ, rằng dù đang trong quá trình điều trị nhưng các em vẫn nhận được sự quan tâm, tình thương yêu của mọi người ngay tại nơi điều trị, để không bị thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa được “phá cỗ trăng rằm" ở nhà.

Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ được tổ chức ngay trong bệnh viện (Ảnh: BV).

Hòa cùng niềm vui tết Trung thu, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tặng quà cho 33 trẻ em mồ côi trong mùa Covid-19 mà đơn vị đang nhận đỡ đầu.

Đây là hoạt động thường xuyên được Ban Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy quan tâm, nhằm góp phần chăm sóc, hỗ trợ vật chất và nâng đỡ tinh thần cho các em có hoàn cảnh bất hạnh trong đại dịch đã qua.

Còn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày 3/10 cũng diễn ra chương trình “Trung thu yêu thương” cho khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị ở đơn vị.

Nhiều bệnh viện ở TPHCM đã trang trí lồng đèn tại các khu vực điều trị, cho bệnh nhân vui Tết Trung thu (Ảnh: BV).

Tham gia chương trình, các bé sẽ được trang trí lồng đèn theo ý tưởng cá nhân, thưởng thức múa lân chào mừng Trung thu, hay hòa vào góc chụp ảnh “thu cho em” với chú Cuội, chị Hằng và được lấy hình miễn phí

Bên cạnh đó còn được thưởng thức biểu diễn múa lân truyền thống, tạo không khí vui tươi, rộn ràng. Sau khi kết thúc cuộc thi làm lồng đèn, tất cả bệnh nhi ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ được tặng quà là chính sản phẩm do bé tự làm (hoặc trang trí sẵn), bánh trung thu, sữa, đồ chơi, bánh kẹo…