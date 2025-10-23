"Blouse trắng" Bạch Mai học chụp ảnh, viết tin cùng chuyên gia báo Dân trí

Chiều 23/10, tại Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí tổ chức buổi đào tạo kỹ năng viết tin bài và chụp ảnh bằng điện thoại cho các cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, hướng đến xây dựng đội ngũ truyền thông Bệnh viện Bạch Mai chuyên nghiệp, chủ động và hiện đại.

Chương trình có sự tham dự của các cán bộ, nhân viên Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, với nòng cốt là Phòng Công tác xã hội và mạng lưới truyền thông của bệnh viện.

Phát biểu khai mạc buổi đào tạo, TS.BS Hoàng Việt Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau buổi học đầu tiên về kỹ năng sản xuất clip TikTok, đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã có những bước khởi đầu tích cực trong việc tiếp cận truyền thông số.

Do đó qua buổi đào tạo tiếp theo về kỹ năng chụp ảnh và viết nội dung truyền thông y tế, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai rất kỳ vọng có thể lan tỏa những câu chuyện nhân văn và giá trị chuyên môn của bệnh viện đến cộng đồng tốt hơn.

“Chúng tôi mong muốn có thể viết nội dung truyền thông cho bệnh viện sao cho vừa đậm tính chuyên môn, vừa hấp dẫn, cuốn hút về ngôn ngữ để tăng hiệu quả truyền tải thông tin cho người dân, cộng đồng.

Về hình ảnh, ngay trong tay chúng ta có những chiếc smartphone, qua hướng dẫn của chuyên gia từ báo Dân trí, tôi tin chất lượng hình ảnh, video của bệnh viện sẽ được nâng cao rõ rệt”, TS Việt Anh nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn – Trưởng khối Media, báo Dân trí chia sẻ chuyên đề “Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại truyền thông y tế”.

Theo nhà báo Anh Tuấn, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, điện thoại di động trở thành công cụ hữu hiệu giúp các y bác sĩ, cán bộ của bệnh viện ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong công việc hàng ngày, từ các ca cấp cứu kịp thời, những hình ảnh xúc động của bệnh nhân, cho tới các hoạt động thiện nguyện, nghiên cứu, hội thảo.

“Nhiều tình huống trong bệnh viện diễn ra rất nhanh, không thể chờ đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp đến hiện trường. Khi đó, chính các cán bộ, nhân viên tại khoa phòng có thể chủ động ghi lại khoảnh khắc kịp thời, chỉ bằng chiếc điện thoại sẵn có trong tay”, nhà báo Anh Tuấn phân tích.

Nhà báo Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng, chất lượng camera điện thoại hiện nay đã đủ đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho truyền thông y tế, nếu người sử dụng biết cách tận dụng ánh sáng, bố cục và chọn khoảnh khắc phù hợp.

Các học viên tham gia buổi đào tạo cũng được trực tiếp hướng dẫn thực hành chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh bằng điện thoại.

Nhiều y bác sĩ bày tỏ sự quan tâm lớn với kỹ năng chụp ảnh, để lan tỏa các khoảnh khắc, thông tin chuyên môn có giá trị tới cộng đồng.

Nhà báo Lê Bảo Trung - Trưởng ban Khoa học - Công nghệ và Giáo dục, báo Dân trí chia sẻ chuyên đề “Viết như một nhà báo”.

Chuyên gia này phân tích, trong kỷ nguyên số người đọc bị "bao vây" bởi vô số thông tin mỗi ngày. Vì vậy, các bài viết của bệnh viện cần ngắn gọn, hàm súc nhưng vẫn phải thể hiện được chiều sâu chuyên môn và truyền tải cảm xúc tích cực đến người xem.

Ông cũng nhấn mạnh, người làm nội dung hiện nay cần biết tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp nâng cao hiệu quả sáng tạo và quản trị nội dung.

Việc ứng dụng AI không chỉ dừng ở khâu sản xuất mà còn bao gồm cả quản lý, kiểm soát và sử dụng các công cụ này một cách an toàn, có trách nhiệm.

"Nguyên tắc của tôi là không bao giờ tin AI tuyệt đối, chỉ tin những gì mình đã đọc, đã kiểm chứng. AI là công cụ hỗ trợ nhưng cần kiểm soát chặt chẽ", ông nói.

“Truyền thông y tế không chỉ là cầu nối giữa bệnh viện và người dân mà còn là công cụ quan trọng giúp lan tỏa tri thức, thay đổi nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe.

Mỗi hình ảnh, câu chuyện được chia sẻ đúng cách đều góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng vào đội ngũ thầy thuốc, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của ngành y trong thời đại số”, nhà báo Bảo Trung chia sẻ.

ThS Dương Thị Mai Thanh - Phó trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, chương trình đã mang đến cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện nhiều kiến thức hữu ích và thiết thực.

“Truyền thông không chỉ là nhiệm vụ riêng của Phòng Công tác xã hội mà là nhiệm vụ chung của toàn bệnh viện. Mỗi cán bộ, nhân viên đều có thể là người kể chuyện, là ‘đại sứ hình ảnh’ của Bạch Mai thông qua những bài viết, bức ảnh, hay clip ngắn chân thực và nhân văn”, ThS Thanh nói.

