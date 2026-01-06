Trẻ Hàn Quốc sinh non được cứu sống ngoạn mục tại bệnh viện ở TPHCM

Ngày 6/1, BSCK2 Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trẻ sơ sinh quốc tịch Hàn Quốc, sinh non 27 tuần với cân nặng chỉ hơn 1,2kg.

Một em bé sơ sinh được theo dõi tại bệnh viện (Ảnh minh họa: Unsplash).

Bệnh nhi được chuyển viện trong tình trạng non tháng kèm bệnh màng trong, đã được bơm surfactant và điều trị tại bệnh viện tuyến trước 4 ngày. Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ của khoa đã tối ưu hóa hỗ trợ hô hấp và rút ngắn thời gian thở máy xâm lấn.

Bệnh nhi đã được cai máy thở sớm sau 24 giờ, tiếp tục hỗ trợ hô hấp thở không xâm lấn trong 9 ngày và thở NCPAP trong 16 ngày. Song song với điều trị hô hấp, trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ và đạt lượng sữa đủ từ ngày thứ 13 sau sinh.

Bác sĩ Thiện chia sẻ thêm, việc triển khai chăm sóc da kề da sớm - phương pháp Kangaroo khi còn trong giai đoạn thở máy góp phần quan trọng vào tăng hiệu quả điều trị.

Điều này giúp ổn định hô hấp nhanh chóng, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Từ đó, trẻ được ngưng kháng sinh sớm và rút ngắn thời gian hỗ trợ hô hấp.

Sau 40 ngày điều trị nội trú, trẻ được xuất viện trong tình trạng ổn định, cân nặng đạt 1,9kg và được vận chuyển an toàn trở về Hàn Quốc. Đến nay, bệnh nhi chưa ghi nhận biến chứng.