Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng quản trị thông minh, tiết kiệm 100 tỷ mỗi năm

Chiều 4/10, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ công bố Hệ thống quản trị bệnh viện - trường học thông minh toàn trình không giấy tờ và ra mắt tính năng xác thực, ký số trên ứng dụng Bach Mai Care qua VNeID.

Bệnh viện Bạch Mai cũng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Bộ Y tế, đồng thời khai giảng năm học 2025-2026 của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai chính thức công bố Hệ thống quản trị bệnh viện – trường học thông minh toàn trình không giấy tờ và ra mắt tính năng xác thực, ký số trên ứng dụng Bach Mai Care qua VNeID (Ảnh: Thế Anh).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, việc Bạch Mai triển khai bệnh án điện tử toàn trình từ 1/11/2024, phát triển ứng dụng Bach Mai Care - bệnh viện đầu tiên ký số và xác thực qua VNeID - cùng nghiên cứu AI phát hiện sớm ung thư phổi là những bước tiến quan trọng.

"Đây là minh chứng rõ rệt cho mô hình "bệnh viện thông minh" đang được ngành y tế Việt Nam hướng đến, lấy công nghệ làm động lực cải thiện chất lượng khám chữa bệnh", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

GS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện đặt ra 6 trụ cột chiến lược, gồm: chuyển đổi số, ghép đa tạng, phẫu thuật robot, tế bào gốc, gen trị liệu và in 3D trong y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Bộ Y tế (Ảnh: Thế Anh).

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, phát triển khoa học - công nghệ chuyên sâu được xem là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững và đột phá; đồng thời tập trung các mũi nhọn kỹ thuật chuyên ngành theo từng giai đoạn, gắn đầu tư trang thiết bị hiện đại với đào tạo đội ngũ cán bộ có kỹ thuật cao.

"Nhờ chiến lược này, đến nay Bệnh viện có nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Y học hiện đại toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ, từ mô hình chăm sóc phản ứng sang mô hình y học dự đoán và cá thể hóa.

Sự dịch chuyển này đòi hỏi một cuộc cách mạng song song: cách mạng về quản trị dữ liệu và cách mạng về khả năng can thiệp lâm sàng chuyên sâu", PGS Cơ nói.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu.

"Chúng tôi chính thức công bố việc triển khai Hệ thống quản trị bệnh viện thông minh toàn trình không giấy tờ và ứng dụng Bach Mai Care tích hợp xác thực và ký số qua VNeID.

Việc tích hợp VNeID không chỉ là một tiện ích hành chính mà là tiền đề then chốt, tạo ra cơ chế định danh và xác thực điện tử an toàn, hợp pháp cho mọi hồ sơ bệnh án. Đây là bước đi chiến lược hướng tới việc triển khai Hồ sơ Sức khỏe điện tử cấp quốc gia", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chuyển đổi số không chỉ nâng cao trải nghiệm người bệnh, tăng tính minh bạch và an toàn dữ liệu, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt (Ảnh: Thế Anh).

Theo PGS Cơ, Bạch Mai đang tạo ra dữ liệu chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc liên thông và trao đổi dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế trong cả nước.

Chuyển đổi số không chỉ nâng cao trải nghiệm người bệnh, tăng tính minh bạch và an toàn dữ liệu, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Riêng việc thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử giúp Bệnh viện Bạch Mai ước tính tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Y tế giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho Bệnh viện Bạch Mai: Giữ vững vị thế trung tâm y tế hàng đầu cả nước; tăng cường nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số; đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới để giảm tải bệnh viện trung ương; và đưa cơ sở 2 tại Ninh Bình vào vận hành hiệu quả.