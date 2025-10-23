Báo Dân trí đào tạo truyền thông y tế trên TikTok cho y bác sĩ Bạch Mai

Truyền thông góp sức cho công tác chăm sóc sức khỏe

Chiều 22/10, tại Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí tổ chức buổi đào tạo kỹ năng sản xuất video ngắn trên nền tảng TikTok cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Buổi đào tạo nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa báo Dân trí và Bệnh viện Bạch Mai, với mục tiêu trang bị cho cán bộ, nhân viên kỹ năng xây dựng nội dung truyền thông hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng quay, dựng, biên tập video ngắn TikTok, viết tin bài và chụp ảnh sự kiện y tế.

TS.BS Hoàng Việt Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Minh Nhật).

Buổi học có sự tham dự của cán bộ, nhân viên Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, với nòng cốt là Phòng Công tác xã hội và mạng lưới truyền thông của bệnh viện.

Đây là những lực lượng nòng cốt được kỳ vọng sẽ chủ động sản xuất nội dung và phát triển các kênh truyền thông của bệnh viện, trong đó có TikTok – nền tảng được nhiều người quan tâm hiện nay.

Chia sẻ trước buổi đào tạo, TS.BS Hoàng Việt Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân:

“Trong thời đại bùng nổ công nghệ, truyền thông là công cụ quan trọng để lan tỏa những hoạt động chuyên môn, nghiên cứu và câu chuyện nhân văn của bệnh viện đến với cộng đồng.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai luôn coi truyền thông và công tác xã hội là một phần cốt lõi trong mọi hoạt động của bệnh viện”.

TS Việt Anh cho biết, Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân nội trú và 8.000–10.000 bệnh nhân ngoại trú, vì vậy công tác truyền thông, công tác xã hội có ý nghĩa rất lớn.

Nhà báo Lê Bảo Trung - Trưởng ban Khoa học - Giáo dục, báo Dân trí (Ảnh: Minh Nhật).

TS Việt Anh bày tỏ niềm tin rằng sau các buổi đào tạo của báo Dân trí, các cán bộ, nhân viên của bệnh viện với trình độ chuyên môn nghề y sẽ kết hợp cùng khả năng ghi lại những hình ảnh, video, nội dung hay, đẹp tạo ra sự lan tỏa, cũng như mang lại giá trị cho cộng đồng.

Đồng quan điểm, theo Nhà báo Lê Bảo Trung - Trưởng ban Khoa học - Giáo dục, báo Dân trí, đội ngũ đào tạo của báo đã xây dựng giáo án cho các buổi học dù với thời lượng không quá dài, nhưng bước đầu kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả cao trong cải thiện khả năng sản xuất nội dung truyền thông cho mạng lưới truyền thông của bệnh viện.

“Trong kỷ nguyên số hiện nay, truyền thông cũng có vai trò góp phần vào công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tôi tin rằng sau khóa đào tạo này, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện công tác của mình ngày càng hiệu quả hơn”, Nhà báo Lê Bảo Trung nhấn mạnh.

Nhiều lưu ý quan trọng khi làm nội dung số về y tế

Tiếp nối phần khai mạc, ông Nguyễn Tùng - Quản lý Hệ sinh thái số, báo Dân trí bắt đầu buổi đào tạo với phần giới thiệu về nền tảng TikTok và các nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng nội dung truyền thông y tế.

Anh Nguyễn Tùng – Quản lý Hệ sinh thái số báo Dân trí (Ảnh: Minh Nhật).

Trên màn hình trình chiếu, anh Tùng mở đầu bằng những câu hỏi liên quan đến bản chất và cách vận hành của nền tảng, một vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại là bước nền quan trọng để hiểu cách lan tỏa thông tin trên nền tảng này.

“Buổi hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về những kiến thức cơ bản nhất của TikTok: Thế nào là TikTok, cách nền tảng này vận hành, các quy tắc, những lỗi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng TikTok thường gặp.

Quan trọng nhất là với một bệnh viện khi phát triển kênh TikTok, cần làm những nội dung như thế nào, hình ảnh ra sao, và đặc biệt là tránh những lỗi thường gặp để không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng TikTok”, ông Tùng chia sẻ.

Đối với lĩnh vực y tế, việc tránh các vi phạm chính sách của nền tảng mạng xã hội là điều quan trọng (Ảnh: Minh Nhật).

Theo ông Tùng, TikTok đang là nền tảng có tốc độ phát triển mạnh mẽ, mang lại cơ hội rất lớn cho truyền thông y tế. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, đòi hỏi sự cẩn trọng cao.

“Nhiều người nghĩ TikTok là nơi có thể đăng mọi thứ, nhưng thật ra nền tảng này có hệ thống kiểm duyệt rất chặt. Trong lĩnh vực y tế, nhiều từ ngữ hoặc hình ảnh lâm sàng - dù với mục đích giáo dục, nhân văn, vẫn có thể bị đánh giá là vi phạm.

Khi đó, video sẽ bị gỡ hoặc ẩn hiển thị, thậm chí tài khoản có nguy cơ bị khóa nếu tái phạm nhiều lần”, Quản lý Hệ sinh thái số báo Dân trí lưu ý.

Ông Tùng cho biết, việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok không chỉ làm mất lượt xem mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản kênh của tổ chức.

Anh Tùng hướng dẫn cách đa dạng hóa nội dung, cách thể hiện nội dung trên nền tảng TikTok (Ảnh: Minh Nhật).

“Nếu kênh bị cảnh cáo hoặc đánh gậy, toàn bộ nội dung sẽ bị giảm đề xuất. Với một bệnh viện, điều này đồng nghĩa với việc mọi thông tin muốn truyền tải đến cộng đồng đều bị hạn chế”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trong phần trình bày, chuyên gia dành nhiều thời gian để chỉ ra các lỗi vi phạm mà các đơn vị y tế thường gặp phải khi làm nội dung TikTok.

Vấn đề tránh các nội dung, hình ảnh vi phạm điều khoản TikTok được nhiều cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đặc biệt quan tâm (Ảnh: Minh Nhật).

Phổ biến nhất là các lỗi: hiển thị hình ảnh điều trị lâm sàng quá trực diện, sử dụng ngôn ngữ y khoa nhạy cảm, hình ảnh liên quan trẻ em...

Chuyên gia này đưa ra các hình, video minh họa như: khoảnh khắc bác sĩ điều trị bệnh nhân có cánh tay hoại tử, cảnh phẫu thuật, thao tác tiêm truyền.

Song song với đó, các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai được hướng dẫn cách sử dụng video/hình ảnh làm sao để vẫn truyền tải được nội dung chuyên môn mong muốn nhưng không vi phạm các điều khoản của nền tảng, đem lại hiệu quả truyền thông đến cộng đồng.

Sau phần lý thuyết, nhiều học viên tham gia khóa đào tạo đặt câu hỏi liên quan đến các tình huống cụ thể ở khoa phòng mình.

Làm sao để tránh bị vi phạm khi đặc thù các can thiệp điều trị trong khoa liên quan đến “dao kéo”, tần suất đăng video, thời lượng của video hay chiến lược phát triển kênh hiệu quả khi mới thành lập là những vấn đề được nhiều người quan tâm.

Học viên được hướng dẫn "thực chiến" tạo video bằng Capcut ngay tại buổi học (Ảnh: Minh Nhật).

Phần thực hành tại chỗ tăng thêm sự sôi nổi cho buổi đào tạo. Các học viên được hướng dẫn những bước cơ bản nhất để đăng tải 1 video trên TikTok.

Bên cạnh đó, chuyên gia của báo Dân trí cũng “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn các học viên từ Bệnh viện Bạch Mai dựng video đơn giản bằng những ứng dụng có sẵn trên điện thoại.

Mong muốn có thêm nhiều buổi đào tạo

Kết thúc phần đào tạo, nhiều học viên cho biết buổi học đã giúp họ hiểu rõ hơn cách thức vận hành của nền tảng, cũng như cách tránh rủi ro khi đăng tải nội dung y tế.

Đánh giá về buổi đào tạo, ThS Dương Thị Mai Thanh - Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ truyền thông của bệnh viện tiếp cận nền tảng mới một cách bài bản.

Hướng dẫn tạo và đăng tải video TikTok cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Minh Nhật).

Theo bà Thanh, thời gian qua, các kênh truyền thông của bệnh viện, đặc biệt là Facebook, đã phát triển mạnh và trở thành cầu nối hiệu quả giữa bệnh viện và người dân. Tuy nhiên, TikTok là nền tảng mà bệnh viện mới bắt đầu tiếp cận.

“Chúng tôi mong muốn được đào tạo thêm kỹ năng để có thể xây dựng kênh TikTok hiệu quả, truyền tải thông tin chính thống và gần gũi đến người dân. Buổi học hôm nay rất hiệu quả, nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận. Đội ngũ báo Dân trí đã chia sẻ nhiều kiến thức cơ bản, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nền tảng”, bà Thanh chia sẻ.

Phó trưởng phòng Công tác xã hội cũng đề xuất có thêm những khóa học chuyên sâu, thiên về thực hành để đội ngũ truyền thông có thể làm chủ kỹ năng quay, dựng, biên tập video y tế.

TS Việt Anh nêu quan điểm việc kết hợp chuyên môn và kiến thức truyền thông giúp các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của mình hiệu quả hơn nữa (Ảnh: Minh Nhật).

TS Việt Anh cho rằng, việc hợp tác cùng báo Dân trí để đào tạo kỹ năng làm nội dung số giúp bệnh viện chủ động hơn trong việc lan tỏa các thông tin về chuyên môn hay các chiến dịch cộng đồng.

“Những clip truyền thông của chúng ta cần phải đẹp, truyền tải đúng thông điệp, đảm bảo chất lượng chuyên môn nhưng cũng phải gần gũi với người dân. Với sự đồng hành của các chuyên gia báo Dân trí, tôi tin rằng đội ngũ truyền thông của Bệnh viện Bạch Mai sẽ ngày càng làm tốt hơn vai trò của mình”, TS Việt Anh nhấn mạnh.

Sau buổi đào tạo về kỹ năng sản xuất video ngắn trên nền tảng TikTok, trong ngày 23/10, các chuyên gia của báo Dân trí sẽ tiếp tục đào tạo cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai về kỹ năng viết tin bài và chụp ảnh trong truyền thông y tế.

Trước đó, ngày 17/9, báo Dân trí và Bệnh viện Bạch Mai đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện. Hợp tác toàn diện sẽ phát huy thế mạnh truyền thông của báo Dân trí và trình độ chuyên môn về y tế của Bệnh viện Bạch Mai để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Cụ thể, thông qua thỏa thuận hợp tác, Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng phối hợp với báo Dân trí trong nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe qua truyền thông và y tế. Lãnh đạo 2 đơn vị đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện vào chiều 17/9 (Ảnh: Hải Long). Bên cạnh đó, hai bên cùng phối hợp để tổ chức hội thảo khoa học về sức khỏe cộng đồng, cũng như xây dựng các chuyên đề truyền thông, chuyên trang y tế và các sản phẩm truyền thông y tế chất lượng với nhiều hình thức thể hiện sáng tạo, hiện đại như video clip, talkshow, livestream… Chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tích cực tham gia cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức, để các chương trình truyền thông về y tế của báo Dân trí đảm bảo mang đến bạn đọc hàm lượng chuyên môn cao, đáng tin cậy từ các y bác sĩ đầu ngành. Thông qua phối hợp toàn diện, các hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn cũng sẽ kịp thời được xác minh và thông tin đến cộng đồng thông qua chuyên mục Tấm lòng nhân ái, để tiếp nhận hỗ trợ từ bạn đọc. Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp để tổ chức nhiều chương trình khám bệnh nhân đạo, góp sức mình cho công tác an sinh xã hội với những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách.

Ảnh: Minh Nhật