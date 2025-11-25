Chém "tình địch" ở Tây Ninh rồi chở bạn gái bỏ trốn xuống Đồng Tháp

Ngày 25/11, Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã bàn giao Huỳnh Văn Tạo (SN 1990, trú tỉnh An Giang) cho Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) tiếp tục điều tra, xử lý liên quan một vụ cố ý gây thương tích.

Huỳnh Văn Tạo tại cơ quan công an (Ảnh: Trọng Tín).

Trước đó tối 24/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích đang trên đường chạy trốn từ Tây Ninh về Đồng Tháp.

Các đơn vị khẩn trương triển khai phương án truy bắt, chốt chặn, đến 21h45 cùng ngày, cảnh sát đã phát hiện đối tượng điều khiển mô tô lưu thông trên đoạn đường thuộc khu phố 1, phường Trung An nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tạo khai nhận, tối 24/11 trên địa bàn xã Thủ Thừa, đối tượng đã dùng dao gây thương tích cho một thanh niên do nghi ngờ người này có tình cảm với bạn gái của mình.

Sau đó, Tạo điều khiển xe máy chở bạn gái từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.