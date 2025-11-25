Bắt cóc chủ nợ bất thành, 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn

Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, các đối tượng gồm: Đỗ Văn Trên (SN 1982), Võ Tấn Lộc (SN 2002), Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007), Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009), cùng trú tại xã Tháp Mười.

5 đối tượng Tuấn, Thiện, Tiền, Thịnh, Lộc tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Cảnh sát cũng cho biết, qua làm việc bước đầu, các đối tượng khai nhận vào ngày 15/10 vừa qua, Trên có mượn ông T.V.T. (trú tại xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) số tiền 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Đến thời hạn nhưng không có tiền trả, Trên gọi điện cho Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền và Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc và giữ ông T. ở căn nhà đã thuê tại xã Trường Xuân.

Lực lượng công an khám xét tại nhà đối tượng Đỗ Văn Trên (Ảnh: CTV).

Ngày 22/11, Trên hẹn ông T. ra quán nhậu để trả nợ nhưng thực chất là dàn cảnh để các đối tượng trong nhóm tấn công, bắt giữ người đàn ông nhưng bất thành.

Sau đó, nhóm các đối tượng đã cướp chiếc xe máy của bị hại và trốn chạy về hướng tỉnh Tây Ninh.

Công cụ, phương tiện các đối tượng thực hiện vụ cướp (Ảnh: CTV).

Từ trình báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp Công an xã Tháp Mười, truy bắt nhanh 6 đối tượng cướp tài sản sau 24 giờ gây án.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện gây án như: súng điện, bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe máy và ô tô. Đồng thời, thu hồi kịp thời chiếc xe máy của bị hại.