Hà Nội: Tội phạm ma túy cố thủ, nổ súng chống trả cảnh sát trong đêm

Đêm 23/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm tàng trữ, buôn bán số lượng lớn ma túy tại Hà Nội.

Một lượng lớn ma túy bị các đối tượng đốt ngay trong khu vực cầu thang. Ngoài ra, các đối tượng này còn dùng súng bắn trả về phía lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, cố thủ và có thời gian để tiêu hủy tang vật.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: VTV).

Lực lượng công an phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích, khống chế, bắt giữ 5 đối tượng, thu 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn tại hiện trường, cùng nhiều loại ma túy.

Quá trình mở rộng khám xét nhà 1 đối tượng khác, cảnh sát thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá...

Đại tá Thân Mạnh Hùng, Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết nhóm đối tượng rất manh động, liều lĩnh sẵn sàng chống trả.

Trong đó, có 2 đối tượng bỏ trốn ở khu vực lân cận, cảnh sát đã sử dụng flycam để truy tìm và bắt giữ thành công cả 2. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.