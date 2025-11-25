Bộ Công an đề xuất đăng ký thăm thân nhân ở trường giáo dưỡng trên VNEID

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo đó, dự thảo Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Nghị định số 140/2021/NĐ-CP không còn phù hợp, phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về chế độ thăm gặp thân nhân và chế độ liên lạc theo hướng quy định cụ thể số lần, tăng số giờ thăm gặp, liên lạc; bổ sung quy định sử dụng ứng dụng VNeID để làm thủ tục; bổ sung hình thức gửi thư và nhận thư qua đường bưu chính; bổ sung hình thức liên lạc là kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử.

Dự thảo cũng bỏ quy định học sinh có liên quan đến vụ án hình sự khác đang được xem xét, xử lý thì không được liên lạc điện thoại với thân nhân…

Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định sử dụng ứng dụng VNeID để làm thủ tục gặp thân nhân tại trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (Ảnh: Bộ Công an).

Đối với hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng bỏ thẩm quyền, trách nhiệm của công an cấp huyện, TAND cấp huyện, giao trách nhiệm cho công an cấp xã và TAND khu vực.

Đáng chú ý, chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với trại viên được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, trại viên có thành tích được khen thưởng bằng một hoặc nhiều hình thức sau đây: Biểu dương; tặng tiền hoặc hiện vật; tăng số lần và thời gian thăm gặp thân nhân, số lần liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử và số lần nhận quà hoặc số lượng quà được nhận; được đề nghị xét giảm hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Trại viên vi phạm nội quy sẽ bị kỷ luật bằng một trong các hình thức: Khiển trách; cảnh cáo; cách ly với trại viên khác tại buồng kỷ luật 5-10 ngày; trong thời gian cách ly không được thăm gặp thân nhân; hạn chế số lần thăm gặp thân nhân, số lần liên lạc bằng điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử, số lần và số lượng nhận quà.