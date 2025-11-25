Nhờ đứng tên sổ đỏ vay ngân hàng, chủ tài sản có nguy cơ mất trắng

Ngày 25/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Trỉ (SN 1983, trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, năm 2012 ông N.T.P. (SN 1982, trú tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) thế chấp thửa đất số 501 tại xã Hà Nha để vay ngân hàng. Giai đoạn 2016-2017, do khó khăn tài chính, ông P. tiếp tục vay mượn tiền của Trỉ để đáo hạn.

Đối tượng Phan Tấn Trỉ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hai bên thỏa thuận, ông P. rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tạm thời chuyển tên sở hữu sang Trỉ để vay giúp 450 triệu đồng, trong đó 400 triệu thanh toán khoản vay cũ và 50 triệu đồng chi phí.

Tuy nhiên, sau khi được sang tên vào ngày 6/6/2017, Trỉ đã tự ý sử dụng tài sản được ủy quyền quản lý để vay vượt thỏa thuận. Cụ thể, Trỉ vay thêm hơn 1,5 tỷ đồng để phục vụ mục đích cá nhân, không thông báo cho chủ tài sản.

Việc vay vượt hạn mức khiến Trỉ mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mại thửa đất 501, nơi gia đình ông P. đang sinh sống ổn định.

Trong suốt thời gian từ năm 2017 đến tháng 3/2024, ông P. vẫn đều đặn chuyển tiền lãi cho Trỉ, thể hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ.

Theo cơ quan công an, hành vi lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt quyền định đoạt tài sản và sử dụng trái phép để vay khoản tiền lớn của Trỉ đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nguy cơ khiến chủ sở hữu mất trắng tài sản.