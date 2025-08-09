Trung tướng Mai Hoàng: Công an TPHCM giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online

Báo cáo với Thường trực UBND TPHCM tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố cho biết, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố đã được kéo giảm.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: H.Q.)

Cụ thể, trong tháng 7, công an thành phố ghi nhận 423 vụ vi phạm về trật tự xã hội, so với tháng liền kề giảm 252 vụ (37,33%), so với cùng kỳ năm 2024 giảm 411 vụ (49,28%).

Công an thành phố đã khám phá 171/423 vụ vi phạm trật tự xã hội, bắt 411 đối tượng. Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) được kéo giảm sâu so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá là 100%.

Theo Giám đốc Công an thành phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 7 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 vụ mua bán người, khởi tố 27 bị can, đặc biệt là tình trạng "bắt cóc online". Trong tháng 7, thành phố ghi nhận xảy ra 55 vụ lừa đảo qua không gian mạng, sử dụng công nghệ cao.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, Công an TPHCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online. Riêng trong tháng 7, lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh bị lừa gạt, bán sang Campuchia. Giám đốc Công an thành phố đề nghị cần tuyên truyền, phòng ngừa, nhận diện tội phạm.

Liên quan đến tình hình này, Trung tướng Mai Hoàng kiến nghị Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố để nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và từ cơ sở; phối hợp quản lý vùng biên giới, biển đảo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xuất nhập cảnh, buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là khai thác tài nguyên trái phép.

Công an TPHCM giải cứu nam sinh bị bắt cóc online (Ảnh: Thuận Thiên).

Gần đây, khoảng 18h45 ngày 2/8, gia đình của T.T.H. (SN 2005, sinh viên năm 3 một trường đại học ở TPHCM) đến công an trình báo về việc H. bị nhóm đối tượng bắt cóc online, đòi 600 triệu đồng tiền chuộc.

Vào cuộc xác minh, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM (PC02), phối hợp với Tổ địa bàn quận 10 và Công an phường Diên Hồng đã giải cứu H. tại khách sạn.

H. cho biết, nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ viện kiểm sát, thông báo H. có liên quan đến đường dây rửa tiền. Nhóm người yêu cầu nam sinh ra nơi vắng vẻ để nói chuyện.

Sau cuộc trao đổi với nhóm người lạ, H. đến lần lượt 2 khách sạn ở phường Diên Hồng, thuê phòng ở và trao đổi với các đối tượng qua mạng. Bị hại cho biết, đã chuyển 5 lần với tổng số tiền 129 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo cung cấp.

Ngoài ra, ngày 5/8, Phòng PC02, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vượt hàng trăm km, giải cứu nam sinh bị bắt cóc online tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, lúc 16h48 ngày 4/8, ông T.V.N. (SN 1972, ngụ phường Chợ Lớn) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo việc con ông là T.G.V. (SN 2007) đi đâu không rõ, nhờ công an phường hỗ trợ tìm.

Xâu chuỗi các thông tin, nhà chức trách nghi ngờ V. bị bắt cóc online. Quá trình truy xét, Đội 2, Phòng PC02, phối hợp với Tổ địa bàn quận 5 và Công an phường Chợ Lớn xác định nam sinh lên một chiếc taxi đến địa điểm ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác ngay lập tức lên đường giải cứu nạn nhân, với quãng đường khoảng 350km.

Đến 4h45 ngày 5/8, Công an TPHCM kiểm tra nhà nghỉ V.T. trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, giải cứu thành công bị hại.