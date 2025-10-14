Công an TPHCM: Ngân 98 la hét, chống đối quyết liệt khi bị bắt

Cận cảnh công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98

Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Công an TPHCM đã công bố thông tin về thủ đoạn hoạt động cũng như sản phẩm có chứa chất cấm của nữ DJ.

Quảng cáo thực phẩm giảm tới 15kg

Theo cơ quan điều tra, quá trình bán hàng, Ngân 98 và các nhân viên của cửa hàng ZuBu Shop gửi khách hàng các thông tin và hình ảnh trọn bộ từng sản phẩm giảm cân và yêu cầu khách hàng phải sử dụng chung hai sản phẩm để tăng hiệu quả.

Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3 sử dụng kèm viên gói rau củ Collagen X3, giá bán trọn bộ 870.000 đồng, được giới thiệu có công dụng giảm cân 4-6kg dành cho cơ địa lần đầu sử dụng hoặc đã sử dụng 2-3 loại giảm cân mà vẫn chưa giảm được.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra (Ảnh: Lê Trai).

Còn thực phẩm X7 Plus sử dụng kèm viên gói rau củ Collagen X7, giá bán trọn bộ 1 triệu đồng, có công dụng giảm 5-15kg dành cho người đã dùng 4-5 loại giảm cân trở lên mà vẫn chưa giảm.

Riêng thực phẩm X1000 sử dụng kèm viên gói rau củ Collagen X1000, giá bán trọn bộ 1,1 triệu đồng, có công dụng giảm từ 5-15kg. Đây là loại sản phẩm có liều lượng mạnh nhất, dành cho cơ địa “lì”, đã dùng 8-10 loại giảm cân mà vẫn chưa giảm.

Ngoài ra, sản phẩm tặng kèm đều ghi trên bao bì cách sử dụng: “Để đảm bảo hiệu quả nên dùng chung với sản phẩm dạng hộp theo cùng loại”.

Theo công an, lô hàng thực phẩm chức năng vi phạm bị tạm giữ tại hộ kinh doanh ZuBu Shop và kho hàng đặt tại căn nhà ở phường Cát Lái (TPHCM) được xác định do Ngân 98 làm chủ.

Cụ thể, lô hàng này do Ngân đặt Công ty Nanotesla gia công sản xuất, sau đó nhập về để bán ra thị trường, chưa kịp tiêu thụ hết thì bị cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ. Tiền bán hàng đều do nữ DJ thu.

Kết luận giám định và định giá đối với lô hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm, nhà chức trách xác định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe X1000 dạng hộp, trị giá gần 600 triệu đồng là hàng giả; 3 sản phẩm Collagen dạng gói là hàng giả có chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, theo quy định tại khoản 3, Nghị định số 98 của Chính phủ vì có chỉ tiêu thành phần chất lượng không đúng so với bảng công bố chất lượng sản phẩm và trên bao bì sản phẩm.

Cụ thể, các chất cấm chứa trong 3 sản phẩm Collagen dạng gói có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, nhuận tràng, có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao, gây rối loạn tiêu hóa, có nguy cơ gây ung thư.

Còn hai sản phẩm dạng hộp X3; X7 thì có chỉ tiêu thành phần chất lượng đúng với bảng công bố chất lượng.

Phó mặc sức khỏe người tiêu dùng

Theo cảnh sát, Võ Thị Ngọc Ngân là người trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm toàn bộ về việc sản xuất, quảng cáo và kinh doanh các sản phẩm giảm cân không đảm bảo pháp lý.

Quá trình kinh doanh, Ngân 98 đã sử dụng nhiều pháp nhân, tài khoản trung gian thanh toán để che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Ngân biết rõ các quy định của pháp luật về điều kiện và tiêu chuẩn kinh doanh đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và biết rõ Công ty ZuBu là pháp nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm.

Sản phẩm X1000 được xác định là hàng giả (Ảnh: Lê Trai).

Tuy nhiên, từ khi đặt hàng cho đến khi sản phẩm được bán đến tay người tiêu dùng, Ngân không thực hiện việc kiểm tra, tìm hiểu tính pháp lý đối với 3 sản phẩm viên rau củ Collagen và chưa lần nào tiến hành kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm gồm: Super Detox X3, Super Detox X7 Plus, Super Detox X1000, viên gói rau củ Collagen X3, viên gói rau củ Collagen X7 và viên gói rau củ Collagen X1000.

Nhà chức trách cho rằng, việc làm này của Ngân 98 thể hiện ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra, coi thường quy định pháp luật và sức khỏe của người tiêu dùng.

Hành vi của Võ Thị Ngọc Ngân đủ dấu hiệu cấu thành tội Sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngân 98 di chuyển nhiều nơi

Chia sẻ về quá trình phá án, Thiếu tá Bùi Văn Mạnh, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, cho biết, trong quá trình điều tra, theo dõi, cảnh sát xác định Ngân 98 là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và có sức ảnh hưởng rất lớn. Do đó, đơn vị đặt ra yêu cầu phải tuyệt đối bí mật, an toàn và hiệu quả.

Được sự chỉ đạo hết sức sát sao của lãnh đạo và đặc biệt là Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, đơn vị đã thực hiện rất nhiều biện pháp trinh sát bất kể ngày đêm.

Thiếu tá Bùi Văn Mạnh chia sẻ về hành trình phá án (Ảnh: Thuận Thiên).

Qua đó, đơn vị xác định bị can sinh sống tại các căn hộ chung cư cao cấp, đắt tiền và thường xuyên di chuyển qua các địa phương, "thoắt ẩn thoắt hiện", cũng như có những thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan công an.

“Ngay khi được cơ quan chức năng triệu tập về làm việc, đối tượng cũng không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ, gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi”, cán bộ điều tra chia sẻ.

Quá trình theo dõi, cảnh sát áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các công nghệ tiên tiến hiện đại cũng như các lực lượng khác để phát hiện ra các thủ đoạn che giấu của Ngân 98.