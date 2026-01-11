Công an truy tìm xe tải gắn bảng tập lái cán chết người ở Lâm Đồng

Ngày 11/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông tử vong.

Thời điểm ông T. ngã xuống đường, bị ô tô tải cán tử vong (Ảnh: Cắt từ video).

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông B.T.T. (SN 1955, ngụ tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng). Tối 10/1, ông T. điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang, nhưng sau đó xe dừng lại, ngã xuống đường rồi nạn nhân bị ô tô tải chạy cùng chiều phía sau cán tử vong.

Xảy ra tai nạn, tài xế lái xe tải rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng công an phát hiện xe tải liên quan vụ tai nạn có gắn bảng tập lái.