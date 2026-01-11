Người đàn ông nghiện ma túy trộm tài sản công trình xây dựng ở Tây Ninh

Ngày 11/1, Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh, đang lập hồ sơ xử lý Phạm Đức Lợi (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lợi bị công an bắt giữ về hành vi trộm tài sản ở Tây Ninh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 10h50 ngày 7/1, Công an xã Phước Lý nhận tin báo của ông P.V.Q. (37 tuổi, ngụ xã Phước Lý) và ông H.M.T. (39 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) về việc bị kẻ gian lấy trộm nhiều tài sản tại khu vực thi công.

Số tài sản bị mất gồm 6 cuộn dây điện, một máy cắt gạch và 2 máy khoan.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Phước Lý xác định Lợi là người thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản trên, thu hồi toàn bộ tang vật.

Làm việc với công an, Lợi thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện ông Lợi dương tính với chất ma túy. Công an xã Phước Lý đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.