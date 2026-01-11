Vụ án chủ nhà nghỉ bị sát hại (kỳ cuối): Xuyên Tết truy bắt hung thủ

Xác định hung thủ gây án

Sau khi xác định L.T.H. (SN 1985, ở thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ) không phải là hung thủ sát hại bà N.T.N.G. (SN 1962 - chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi), ban chuyên án Công an tỉnh Thái Bình cũ đã tiếp tục rà soát những đối tượng nghi vấn.

Đến 28/1/2011 (tức 24 tháng Chạp), sau khi loại bỏ tất cả các đối tượng nghi vấn, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cũ đã xác định nghi can gây án chính là Nguyễn Thành Luân (SN 1985), trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ.

Chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi bị sát hại ngay tại phòng ngủ vào năm 2011 (Ảnh: Minh họa).

Luân quê gốc ở xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, sau đó cùng gia đình đi làm kinh tế mới ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, rồi lại quay ra trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà cũ.

Quá trình xác minh, các trinh sát xác định, Luân đang cùng với người yêu là Lê Thị Uyên (SN 1990) quê ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà cũ, không có mặt ở địa phương.

1h ngày 31/1/2011 (tức 28 tháng Chạp), ban chuyên án xác định Luân và Uyên đang lẩn trốn tại Tây Nguyên, một tổ công tác đầu tiên gồm 5 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình lập tức lên đường làm nhiệm vụ.

Đến ngày 2/2/2011, (tức 30 Tết Nguyên đán), các trinh sát xác định đối tượng Luân có mối quan hệ tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ, tổ công tác thứ 2 được điều động di chuyển vào huyện Đăk Hà để xác minh.

Truy bắt hung thủ

Khi tổ công tác thứ 2 của Công an tỉnh Thái Bình cũ vào đến huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cũ đã là trưa mùng 1 Tết Nguyên đán 2012. Xác định, Luân đang ở nhà một người quen trong thung lũng, phía sau là rừng rậm nên rất khó truy bắt tại nhà, Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Đăk Hà cũ thực hiện kế hoạch dụ Luân ra ngoài đường để bắt giữ.

Đến 13h ngày 4/2/2011 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), Nguyễn Thành Luân bị bắt giữ, thời điểm này trên người Luân có chiếc điện thoại tang vật cướp của bà N.T.N.G.. Các trinh sát sau đó đã bắt giữ được Lê Thị Uyên.

Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên (Ảnh: Tư liệu).

Theo lời khai của Luân và Uyên, cả 2 đã phải lòng nhau trong một lần gặp gỡ ở quê, sau này Luân và Uyên ra tỉnh Quảng Ninh để làm thuê.

Tối 8/1/2011, Luân và Uyên bắt xe khách về huyện Hưng Hà cũ chơi và thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi. Trước khi vào đây thuê phòng, đôi tình nhân này đã có ý định sẽ lợi dụng sơ hở của chủ nhà nghỉ để trộm, cướp tài sản.

Để thực hiện ý đồ trên, cả 2 thuê thuê phòng nghỉ số 117, ngay sát cạnh phòng ngủ số 116 của bà chủ nhà nghỉ.

Trong quá trình đi lại, Luân thấy một con dao Thái Lan để trên nóc tủ bán hàng và lấy con dao này. Đến 23h cùng ngày, Luân thấy bà N.T.N.G., đang ở trong phòng, Luân cầm dao đâm liên tiếp vào người bà G. khiến nạn nhân gục ngã. Thấy bà G. vùng vẫy kêu cứu, Luân lấy dây sạc điện thoại di động quấn vào cổ bà G. và siết chặt cho đến khi nạn nhân bất động.

Gây án xong, Luân lục lọi, lấy đi một số tài sản của nạn nhân, Luân cố mở két sắt nhưng không thành công. Sau đó, Luân và Uyên lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Khi đến bến phà Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà cũ, do sợ đi xe máy của nạn nhân bị phát hiện, Luân phi chiếc xe máy xuống sông Trà Lý nhằm phi tang, rồi cùng người yêu bỏ trốn.

Với tội ác của mình, Nguyễn Thành Luân đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù giam về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt tử hình. Còn Lê Thị Uyên bị xử phạt 6 năm tù giam về tội Che giấu tội phạm.