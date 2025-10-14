Cảnh sát khám xét căn hộ cao cấp rộng 300m2 của Ngân 98

Tối 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với VKSND TPHCM và Công an phường Cát Lái tiến hành khám xét nơi ở của bị can Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nơi ở của Ngân 98 là căn hộ rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM.

Căn hộ được thiết kế nhiều phòng, trong đó có một phòng lớn dùng để chứa quần áo đi diễn của vợ chồng Ngân 98.

Trong phòng, có một tủ kính chứa nhiều gấu bông và túi xách cùng nút vàng YouTube.

Căn hộ cũng chứa nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng Ngân 98.

Căn hộ có hướng nhìn về tòa nhà Landmark 81, sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Việc khám xét được lực lượng chức năng thực hiện tỉ mỉ. Cán bộ điều tra thu thập các tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án của Ngân 98.

Căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian.

Cảnh sát tìm thấy bên trong căn hộ có một chiếc két sắt, nhưng không mở được nên lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong theo quy định.

Đến 21h15 cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét, đưa chiếc két sắt cùng một số vật chứng khác về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xử lý.