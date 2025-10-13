Dòng tiền từ hàng giả chảy vòng ra sao trước khi về túi Ngân 98?

Ngân 98 tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ án Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop do Mã Tuấn Vũ đứng tên và Công ty TNHH TMDV ZuBu do bà Trần Thị Thạnh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Đưa mẹ ruột đứng tên công ty

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 là người thành lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và đưa bà Trần Thị Thạnh (mẹ ruột của Ngân 98) đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Bị can giao cho Mã Tuấn Vũ - nhân viên của vợ chồng Ngân - là người được ủy quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty ZuBu.

Ngân 98 cũng đưa Mã Tuấn Vũ đứng tên chủ hộ và chủ tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh ZuBu Shop.

Công an xác định cả hai đơn vị này đều do Ngân 98 đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính. Nữ bị can hưởng lợi bất chính từ việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe X3, X7, X1000 (dạng hộp) và viên rau củ Collagen X3, X7, X1000 (dạng gói). Còn bà Thạnh và Vũ chỉ đứng tên trên danh nghĩa.

Ngân 98 lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình hoạt động kinh doanh, Ngân 98 đã đưa mẹ ruột lấy danh nghĩa Công ty TNHH TMDV ZuBu ký kết với các đơn vị sản xuất các hợp đồng gia công sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe X3; X7; X1000 và thực hiện việc công bố chất lượng sản phẩm để nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép lưu hành.

Trên cơ sở đó, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm đối với ba sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, Super Detox X7 Plus và Super Detox X1000 (dạng hộp).

Quá trình thực hiện, các đơn vị sản xuất còn cung cấp cho Ngân 98 sản phẩm viên rau củ Collagen X3; Collagen X7; Collagen X1000 (dạng gói, hàng tặng kèm).

Các sản phẩm dạng gói thì không nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy phép lưu hành theo quy định, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, theo đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đổi nhà sản xuất để lách luật

Theo cơ quan điều tra, ban đầu Ngân 98 đặt gia công sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Công ty TNHH Sản xuất Y Dược phẩm Vĩnh Điển ở TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Dược phẩm Pulipha, tỉnh Hải Dương.

Sau khi Công ty Vĩnh Điển bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng chất cấm trong thực phẩm, Công ty ZuBu đã ký văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm thông báo thay đổi nhà sản xuất thành Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla do Nguyễn Thị Thu Hằng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, Công ty ZuBu do bà Thạnh làm đại diện và Công ty Nanotesla do bà Hằng làm đại diện đã ký 3 hợp đồng nguyên tắc để tiếp tục sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3; X7 Plus; X1000 (dạng hộp) cho Ngân 98.

Tuy nhiên, trong hợp đồng không có ghi sản xuất sản phẩm viên rau củ Collagen X3; Collagen X7; Collagen X1000 (dạng gói) vì các sản phẩm này không có giấy phép lưu hành. Thực tế, Công ty Nanotesla và Công ty Vĩnh Điển thực chất là một, vì có cùng bộ máy, nhân sự và quy trình mua bán, giao nhận, thanh toán giống nhau.

Ngân 98 cùng số hàng giả bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi thay đổi nhà sản xuất, Công ty Nanotesla đã tiếp tục sản xuất ba sản phẩm dạng hộp và ba sản phẩm dạng gói (hàng tặng kèm) để giao cho Ngân 98.

Sản phẩm dạng hộp, trên bao bì đều ghi thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm và phân phối là Công ty ZuBu, mã vạch in được liên kết đến trang điện tử mua bán trực tuyến shopngan98.com. Trang điện tử này đăng bán các sản phẩm kèm giá tiền, tài khoản ngân hàng thụ hưởng Vietcombank, Techcombank ghi tên Võ Thị Ngọc Ngân.

Còn sản phẩm dạng gói (hàng tặng kèm), trên bao bì đều ghi cách sử dụng “để đảm bảo hiệu quả nên dùng chung với sản phẩm dạng hộp theo cùng loại”.

Hàng hóa được đơn vị sản xuất vận chuyển từ Hà Nội đến kho hàng của Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh Zubu Shop tại kho hàng ở phường Cát Lái, TPHCM, do Mã Tuấn Vũ đại diện ký hợp đồng thuê nhà. Hàng hóa do Trần Thị Nhật Lệ (nhân viên của Ngân 98) trực tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho.

Cơ quan điều tra xác định hàng hóa được bán cho khách hàng theo hai cách: Một là bán trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng hộ kinh doanh ZuBu Shop; hai là Ngân 98 trực tiếp bán hàng cho khách hàng qua tài khoản Facebook, TikTok cá nhân của Ngân 98 và đường dây nóng của Công ty ZuBu.

Khi khách đồng ý mua hàng, Ngân 98 và nhân viên bán hàng yêu cầu khách hàng thanh toán vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Ngân 98 hoặc thanh toán cho nhân viên giao hàng nhanh theo hình thức tiền thu hộ.

Hàng hóa sẽ được nhân viên công ty giao hàng nhanh giao đến khách hàng trong vòng 1-2 ngày. Đối với tiền thu hộ, sau khi trừ phí vận chuyển, công ty giao hàng nhanh sẽ chuyển đến tài khoản ngân hàng đã đăng ký trên hệ thống giao hàng nhanh để nhận tiền thu hộ.

Cảnh sát xác định tài khoản giao hàng nhanh đứng tên Trần Thị Nhật Lệ. Trong tài khoản này đã đăng ký 6 tài khoản ngân hàng là người thân của vợ chồng Ngân và Quang, và các nhân viên của Công ty ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop để nhận tiền thu hộ.

Tiền thu từ các tài khoản trên sau đó sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân 98 đã thu tiền bán hàng tổng cộng khoảng 120 tỷ đồng.