Ngân 98 khai quanh co, nói "quá tin nhà sản xuất"

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang lấy lời khai đối với Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai) để làm rõ sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop do Mã Tuấn Vũ đứng tên, và Công ty TNHH TMDV ZuBu do bà Trần Thị Thạnh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra (Ảnh: Lê Trai).

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 ban đầu quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi. Bị can cho rằng hàng hóa được nhà máy sản xuất, chuyển cho Ngân 98 bán kèm theo bản công bố sản phẩm.

“Giấy tờ này được phía nhà máy gửi thẳng cho mẹ tôi. Sau đó, tôi nhờ mẹ ký rồi gửi lại cho nhà máy”, Ngân 98 nói.

Ngân 98 khai bán trực tiếp qua cửa hàng, bán lẻ trên TikTok và đường dây nóng, quảng cáo uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng và uống Collagen để đào thải.

Khi cán bộ điều tra hỏi các sản phẩm mà Ngân 98 bán có được đăng ký và được cơ quan chức năng cấp phép, nữ DJ sinh năm 1998 cho rằng bản thân không biết việc thực hiện các thủ tục này. Toàn bộ giấy công bố và kiểm nghiệm do đối tác thực hiện và Ngân 98 chỉ đưa tiền cho họ làm.

Nói về lý do để bà Trần Thị Thạnh (mẹ Ngân 98) đứng tên đại diện công ty, bị can khai rằng, bản thân thường lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ.

“Mẹ tin tôi nên đứng tên, chứ bà không biết gì về hoạt động kinh doanh”, Ngân 98 thừa nhận.

Ngoài ra, Ngân 98 cũng giải thích lý do ban đầu chỉ thừa nhận làm hình ảnh đại diện, không liên quan đến công ty và sản phẩm: “Tôi nói như vậy để khách quan, tôi sợ khách hàng nghĩ sản phẩm của tôi, nên tôi mới nói tốt”. Tuy nhiên, lý do này đã bị cán bộ điều tra bác bỏ, cho rằng nếu là đơn vị cung cấp sản phẩm thì khách hàng sẽ dễ đặt niềm tin hơn.

Đến khi bị bắt, Ngân 98 thừa nhận đã quá tin tưởng vào nhà sản xuất nên dẫn đến chủ quan. Nữ DJ thừa nhận khi thấy nhà sản xuất làm được giấy công bố và giấy kiểm nghiệm nên nghĩ sản phẩm thật sự có chất lượng.

“Tôi nghĩ sản phẩm giống 100% như công bố và kiểm nghiệm nên tôi tin tưởng. Ngoài ra, tôi cũng chủ quan nên không đi kiểm tra chéo thông tin trước khi để sản phẩm đến tay khách hàng. Bản thân tôi cũng dùng sản phẩm này nhiều năm”, Ngân 98 khai.