Xe hatchback hạng A máy xăng ngày càng giảm sức hút tại Việt Nam

Sau 2 tháng đầu năm có phần chững lại, thị trường ô tô Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 3. Nhiều cái tên được khách hàng quan tâm ghi nhận doanh số "khủng", nhưng điều này lại không đến với các mẫu xe đô thị hạng A động cơ xăng. Thậm chí, nhóm xe cỡ nhỏ này còn ghi nhận sản phẩm rơi vào danh sách 10 xe bán chậm nhất.

Cụ thể, Kia Morning có doanh số giảm 44,6% so với tháng trước, đạt 31 chiếc. Hai mẫu xe còn lại đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng theo xu thế chung. Trong đó, Hyundai Grand i10 bán nhiều nhất phân khúc hatchback hạng A, nhưng kết quả cũng dừng lại ở mức 361 chiếc.

Doanh số các mẫu xe hatchback hạng A tháng 3 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Liên tục giảm sức hút trong vài năm gần đây

Kết thúc quý I, lũy kế doanh số phân khúc hatchback hạng A đạt 1.422 chiếc, không bằng kết quả bán hàng riêng một tháng của một số sản phẩm "hot" trên thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái, sức tiêu thụ của nhóm xe này giảm tới 30,4%.

Có thể thấy, người dùng Việt ngày càng "bớt" mặn mà với các dòng xe này. Năm 2021, một mẫu xe hạng A như VinFast Fadil đạt đỉnh, bán được tổng cộng 24.128 xe. Hyundai Grand i10 tuy chưa bằng nhưng cũng là một trong những mẫu xe có doanh số tốt trên thị trường, tiêu thụ 11.732 chiếc trong cả năm 2021.

Toyota Wigo hiện chỉ còn bản số tự động (G) giá 405 triệu đồng. Biến thể số sàn (E) giá 360 triệu đồng đã bị cắt bỏ, do ít được khách hàng quan tâm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Từ năm 2022, phân khúc xe hatchback hạng A dần thu gọn. Trong đó, VinFast "khai tử" Fadil do hãng xe Việt thay đổi định hướng, chuyển thành thương hiệu thuần điện. Honda Brio phải "tạm biệt" Việt Nam do giá cao, sức tiêu thụ kém.

Tưởng chừng khi thu hẹp lựa chọn, những sản phẩm còn lại của phân khúc xe hạng A sẽ cải thiện doanh số nhưng thực tế diễn ra ngược lại. Hyundai Grand i10 là mẫu xe "hot" nhất phân khúc hiện nay, nhưng doanh số liên tục sụt giảm từ năm 2022 đến nay, từ khoảng 10.000 xe/năm xuống dưới 6.000 chiếc/năm.

Toyota Wigo tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam vào giữa năm 2022, quay trở lại nước ta vào tháng 3/2023. Doanh số năm 2024 tăng trưởng nhờ thường xuyên được nhà phân phối áp dụng khuyến mại (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Người dùng Việt có nhiều lựa chọn mới

Trước đây, khách Việt quan tâm đến các mẫu xe hatchback A nhờ yếu tố giá bán dễ tiếp cận. Xe phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, từ các gia đình trẻ mua xe lần đầu hay người dùng tìm kiếm phương tiện để chạy dịch vụ.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, thị hiếu của khách hàng có xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao, khiến những mẫu xe gầm thấp mất dần sức hút. Trong đó, sự xuất hiện của phân khúc SUV đô thị hạng A được coi là một trong những yếu tố dẫn đến sự đi xuống của Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning.

Ở năm 2023, Kia Sonet tiêu thụ được tổng cộng 11.366 xe, ngang doanh số cộng dồn của cả phân khúc xe đô thị hạng A (Ảnh: THACO).

Đặc biệt trong năm 2024, sự xuất hiện của một mẫu SUV điện mini như VinFast VF 3 đã khiến yếu tố giá rẻ không còn là lợi thế của các mẫu hatchback hạng A. Trước khi được điều chỉnh vào năm 2025, giá kèm pin của VF 3 chỉ ở mức 322 triệu đồng, thu hút đông đảo người dùng Việt. Hiện nay xe còn 299 triệu đồng, đã bao gồm pin.

Dù chính thức được bàn giao từ 1/8/2024 nhưng chỉ trong 5 tháng cuối năm, mẫu xe điện đến từ thương hiệu Việt vẫn đạt doanh số hơn 25.000 chiếc, nhanh chóng dẫn đầu toàn thị trường. Đây cũng là cái tên "hút khách" nhất quý I/2025, với 12.900 xe được tiêu thụ.

Từ 1/3, giá bán của VinFast VF 3 giảm xuống 299 triệu đồng (đã kèm pin), càng thêm thu hút khách Việt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những khách hàng có nhu cầu mua ô tô giá rẻ để chạy dịch vụ, hatchback hạng A không còn là lựa chọn duy nhất. Cuối năm 2023, MG Việt Nam mở bán mẫu MG5 MT nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, chốt giá 399 triệu đồng và nhắm thẳng tới những người dùng chạy dịch vụ.

So với các mẫu xe cùng tầm tiền của thương hiệu Nhật Bản hay Hàn Quốc, MG5 MT có điểm trừ là ghế nỉ, thiếu cân bằng điện tử. Bù lại, mẫu xe Trung Quốc có không gian rộng rãi do là xe hạng C, được trang bị sẵn màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và đặc biệt thường xuyên được giảm giá tại đại lý.

Cuối năm 2024, một số đại lý từng "xả" những chiếc MG5 MT được sản xuất trong năm 2023 với mức giá chưa đến 300 triệu đồng, tức giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Có thể thấy, phân khúc hatchback hạng A ngày càng gặp khó khăn tại Việt Nam. Tương tự Toyota Wigo, mẫu Kia Morning cũng được nhà sản xuất điều chỉnh cấu hình các phiên bản, cắt bớt hai bản giữa, chỉ giữ lại biến thể số sàn (349 triệu đồng) và số tự động (X-Line, 424 triệu đồng).

Hyundai Grand i10 vẫn giữ được một lượng khách hàng nhất định, một phần do mẫu xe này có biến thể sedan.