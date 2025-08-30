"Sốt" video Hoa hậu và diễn viên "Mưa đỏ" trả lời vì sao đất nước mình đẹp

Video gây sốt Hoa hậu Lương Thùy Linh và diễn viên "Mưa đỏ" trả lời vì sao đất nước mình đẹp (Video: Facebook nhân vật).

Một đoạn video ngắn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, là khoảnh khắc vừa đáng yêu, vừa xúc động khi Hoa hậu Lương Thùy Linh hỏi dàn diễn viên phim Mưa đỏ: "Vì sao đất nước mình đẹp?". Và được đáp lại một cách duyên dáng bằng câu hát: "Vì sao bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình”.

Lời đáp là câu hát trong ca khúc Còn gì đẹp hơn của nhạc sĩ Nguyễn Hùng. Đây cũng chính là ca khúc nhạc phim Mưa đỏ đang được khán giả yêu thích.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết, đoạn video nói trên được cô quay cùng các diễn viên Mưa đỏ khi tham gia hoạt động của các nghệ sĩ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi được mời hát cùng các anh chị diễn viên Mưa đỏ, Linh thấy đây là một cơ hội rất đẹp để góp phần lan tỏa những giá trị ý nghĩa mà bộ phim mang lại”, cô nói.

Bình luận về video ngắn này, khán giả tỏ ra thích thú với màn sáng tạo nội dung của các diễn viên, hoa hậu. Có khán giả nhận xét: "Tôi cảm thấy màn đối đáp này rất duyên dáng, tôi cũng sẽ quay một cái video như thế này với bạn bè".

Khán giả khác bình luận: "Xem phim rồi thấy rất yêu mến các bạn diễn viên Mưa đỏ, yêu cả nhạc phim. Các bạn hát nhiều hơn nhé".

Bộ phim Mưa đỏ cũng như ca khúc Còn gì đẹp hơn được cả giới chuyên gia và khán giả đánh giá cao. Sự kết hợp đặc biệt giữa điện ảnh và âm nhạc đã mang lại sức lan tỏa to lớn về tinh thần mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khắc họa một cách sống động chân dung những người anh hùng đã hy sinh máu xương để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nên nền hòa bình hôm nay.

Cùng với sự thành công của bộ phim, Mưa đỏ đã đưa dàn diễn viên đến gần hơn với công chúng. Đỗ Nhật Hoàng trong vai Vũ Kiên Cường, Lê Hạ Anh trong vai Hồng, Steven Nguyễn trong vai Nguyễn Phúc Quang, Phương Nam trong vai Nông Văn Tạ (Tiểu đội trưởng), Lê Hoàng Long trong vai Trần Văn Sen (Tiểu đội phó), Lâm Thanh Nhã trong vai Nguyễn Quang Bình (Bình vẩu), Đình Khang trong vai Trương Đình Tú... nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Các nghệ sĩ tích cực tập luyện để chuẩn bị cho ngày lễ lớn của dân tộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi xem phim, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 nhận xét rằng, Mưa đỏ không chỉ là tác phẩm điện ảnh tái hiện lại lịch sử mà còn là lời nhắc nhở chân thật và mạnh mẽ để thế hệ trẻ thêm trân quý hòa bình, độc lập.

“Trước khi xem phim, Linh đã rất xúc động với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Đến khi thấy ca sĩ Nguyễn Hùng, cũng là nhân vật Hải trong phim, thể hiện bài hát, cảm xúc càng sâu đậm. Thật hạnh phúc khi được cùng mọi người cất tiếng hát trong dịp đặc biệt này”, cô bày tỏ.

Hoa hậu chia sẻ thêm: “Linh rất vui khi thấy thế hệ trẻ có nhiều cách để thể hiện tình yêu nước. Việc hưởng ứng tinh thần cũng như những tác phẩm về lịch sử là một việc làm có tính lan tỏa cao.

Thời gian qua, bộ phim Mưa đỏ được công chúng đón nhận nồng nhiệt và Linh cũng không phải ngoại lệ. Khi xem phim, Linh cảm nhận rõ những gian khó, hy sinh mà thế hệ trước phải trải qua để chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay.

Với vai trò là một người có sức ảnh hưởng, Linh thấy mình có trách nhiệm góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa ấy, theo cách của riêng mình”.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những ngày qua, Hoa hậu sinh năm 2000 tham gia tập luyện cùng các nghệ sĩ trong khối văn hóa - thể thao. Kỷ niệm mà Thùy Linh nhớ nhất là khoảnh khắc cô hòa chung dòng người, cùng nhau hát giai điệu về đất nước.

"Mọi người đều rất hào hứng và tự hào. Khi bước đi trong buổi diễu hành, Linh cảm nhận rõ sự đoàn kết và niềm vinh dự lớn lao”, cô nói.

Hoa hậu hy vọng rằng cô có thể lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ yêu nước, tự hào và biết ơn lịch sử. Với cô, điều quan trọng là mỗi hoạt động mình tham gia đều gửi được thông điệp tích cực đến cộng đồng

Hoa hậu Lương Thùy Linh nhấn mạnh: "Không chỉ trong ngày lễ lớn, mà bất cứ khi nào chúng ta làm tốt phần việc của mình cũng đã là một cách thiết thực để đóng góp cho đất nước".

Lương Thùy Linh là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, từng lọt vào top 12 Miss World 2019. Cô tốt nghiệp loại ưu ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương và đang theo học Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.