Thu nhập cao nhất trong ngành ô tô Mỹ thuộc về một phụ nữ

Một phân tích mới do Auto News và Equilar thực hiện về lương thưởng của các lãnh đạo doanh nghiệp ô tô và các công ty liên quan tại Mỹ trong năm 2024 cho thấy CEO Mary Barra của GM có thu nhập cao nhất. Bà được cho là đã nhận 29.818.313 USD, tăng 12,2% so với năm 2023.

CEO Mary Barra của GM đứng đầu danh sách các lãnh đạo ngành ô tô tại Mỹ với mức thu nhập được cho là ở mức hơn 29 triệu USD trong năm ngoái (Ảnh: GM).

Đứng ngay sau bà Barra là CEO Jim Farley của Ford, người có mức thu nhập 27.608.563 USD, tăng 97,1% so với năm 2023, chủ yếu nhờ 23,39 triệu USD “lãi từ cổ phiếu thưởng”.

Đứng thứ ba là CEO RJ Scaringe của Rivian, với gói lương thưởng đạt 13.955.227 USD, tăng 974,1% so với năm 2023, khi ông chỉ nhận vỏn vẹn 1,3 triệu USD.

Stellantis không xuất hiện trong danh sách vì công ty này có trụ sở chính tại Hà Lan, nằm ngoài phạm vi nghiên cứu tập trung vào các doanh nghiệp đóng tại Mỹ.

Dù những con số trên rất ấn tượng, nhưng vẫn kém xa mức đãi ngộ ở các công ty công nghệ. CEO Jen-Hsun Huang của Nvidia được cho là đã nhận tới 197.604.703 USD. Đó là con số khổng lồ, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 288,83 triệu USD mà ông kiếm được trong năm 2023.

Theo sau là CEO Dara Khosrowshahi của Uber, người nhận 114.910.689 USD, tăng mạnh từ mức 12.883.374 USD, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ quyền chọn cổ phiếu.

Vị trí thứ ba thuộc về Craig Arnold của Eaton, người vừa rời chức và đã thu về 59.907.764 USD trong năm 2024.

Ngoài ra, Nicholas Pinchuk của Snap-on nhận 34.446.115 USD. Đây là một con số không gây nhiều bất ngờ, vì các bộ dụng cụ của hãng có giá tới hàng nghìn USD.

Nghiên cứu xem xét 61 công ty và phát hiện mức thù lao trung bình của các CEO ngành ô tô tăng 5%, đạt 17.290.270 USD trong năm 2024. Trong khi đó, CEO các nhà cung ứng lại chứng kiến mức giảm thu nhập 13%, xuống còn 11.234.560 USD.

Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ lớn: CEO Elon Musk của Tesla được cho là có thu nhập "0 đồng" trong năm 2024. Đáng chú ý, vào tháng 8 vừa qua, ông đã “đút túi” khoảng 29 tỷ USD.